V nemocnici oholili hasiče, sportovce i Zaorálka se Šmardou. Movember končí

Do holení spojeného s aktivitou Movember se zapojili zaměstnanci, politici, sportovci, a dokonce i někteří pacienti.

„Věděl jsem o této akci, už když jsem nastupoval na plánovanou operaci. Myslel jsem si, že do vestibulu sjedu, ale nakonec jsem musel poprosit sestřičku, jestli by to nešlo zařídit na pokoji,“ vyprávěl na lůžku ortopedického oddělení Petr Klička poté, co jej mladý kadeřník zbavil knírku.

Den předtím Petr Klička podstoupil zákrok, z postele nemohl. Tento dobrovolný hasič z Osíku u Litomyšle si ozdobu pod nosem pěstoval celý měsíc se svými osmi kolegy ze sboru.



Mezi prvními se nechal oholit ministr kultury Lubomír Zaorálek, který v nemocnici zahájil svůj celodenní program na Vysočině. Jeho strniště však ani zdaleka nemohlo konkurovat extravagantnímu kníru místního starosty Michala Šmardy. Ten si během listopadu užil svoje.

„Manželka mi to vyčítala. Podle reakcí jsem také zjistil, na co se kdo dívá v televizi. Jedni říkali, že vypadám jako ze seriálu Narcos, část říkala, že jim připomínám jednoho obránce z NHL, někteří mě zařadili do německého filmu, a to nevím, co tím naznačovali,“ glosoval pobaveně.

Do akce, kterou iniciovala mluvčí nemocnice Tamara Pecková, se zapojili také dobrovolní hasiči. „V novoměstské stanici se jich v úterý nechalo oholit 56, kromě místních přijeli také například z Odrance, Herálce, Rokytna nebo profesionálové z Velkého Meziříčí,“ vyjmenovala Pecková.



Oholit se nechali i fotbalisté. Ladislav Kotačka do nemocnice přicházel s loupežnickým plnovousem, odcházel s upravenou bradkou. „Holení moc nedávám, nechal jsem to růst asi měsíc a půl,“ svěřil se fotbalista z Borů.

„Je to shoda náhod, přivezli jsme do nemocnice příspěvek, který jsme vybrali při sportovním utkání. Přitom jsme se nechali oholit, když jsme zarostlí,“ přiznal.

Čtvrtkem, během něhož pořadatelé vybrali přibližně 40 tisíc korun, akce neskončila. Žďárští hokejisté se nechají obřadně oholit po sobotním duelu s Kopřivnicí. Celý výtěžek z charitativní „holírny“ poputuje nadačnímu fondu Muži proti rakovině.