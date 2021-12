Felixovi bych popřála hlavně klid v duši, říká o manželovi Dagmar Patrasová

Přišla jste pokřtít CD skupiny Čiperkové. Nemáte teď chuť jít do studia a nahrát své další album pro děti?

Neustále vymýšlím něco svého a nového, takže nestagnuji. Mám velkou radost, že je tady taková skupina malých holčiček, které zpívají a doufám, že i tancují. Jsem na ně hrozně zvědavá a moc se na ně těším.

Na křtu byl i anděl, čert a Mikuláš. Bála jste se jich jako malá?

No jejej! To víte, že jsem se bála. Vždycky jsem zalezla, schovala jsem se za maminku a jako každé dítě jsem z nich měla respekt. Hlavně z Mikuláše. A bála jsem se čerta, anděl byl vždycky kamarád.

Když se ohlédnete zpětně, zlobila a vyváděla jste jako dítě?

Asi jako každé dítě. Ale u mě to vyvádění nebylo tak hrozné, jako pak u mých dětí. Já jsem například neposlouchala bratra, když jsme byli spolu a on mě dostal na starost. Venku na Letné jsem měla koloběžku, byla tam hromada štěrku a já si vylezla na kopec a vrrr s tou koloběžkou dolů. On mi říkal „Dádyno, nelez tam, spadneš a rozbiješ si pusu!“ Samozřejmě, že došlo na jeho slova. Sedřela jsem si od štěrku ruce i kolena a když jsme přišli domů, tak hned hlásil mamince, že mi to říkal. A já na to „No jo, ale jenom třikrát!“ Takže takové já jsem byla dítě.

Ale teď už jste poučitelná…

No… Jak v čem. (smích)

Jak budete trávit letošní Vánoce? Těšíte se na ně?

Na Vánoce se těším každý rok. Hlavně na tu atmosféru, pokoj, klid a mír, které Vánoce přinášejí. Budu se svými dětmi, s rodinou, takže to bude fajn.

Pečete několik druhů cukroví, nebo jen připravíte maso a salát?

Tak pozor, u nás peče Andulka a fantasticky. Takže já se do toho vůbec nepletu. Ona je prostě neuvěřitelně šikovná. Veškeré cukroví co bude, mám od Andulky.

Říkáte někomu, co byste si přála?

Vlastně nikomu…

Co byste dala nejraději k letošním Vánocům Felixovi Slováčkovi?

Už nějaké dárky mám. A to se neprozrazuje. Ale dala bych mu pokoj v jeho duši.

A nehmotný dárek pro vás osobně?

Také pokoj v duši.

Plánujete odcestovat za teplem, nebo jste člověk, co miluje zimu?

Zimu tedy moc nemiluji. Miluji léto a jakmile to bude možné, vyrazím za teplem.

27. dubna 2021

Musela jste s ohledem na současnou dobu zrušit nějakou dovolenou?Ano, tu do Itálie.

Tam máte vazby. Ochutnala jste díky svému příteli Vitovi něco nového?

Všechno co Italové dělají, co se týká kulinářství, tak je fantastické. To si myslím, že nemá konkurenci.

Obrací se Vito v kuchyni?

Ano, Vito vaří a vaří skvěle! Často připravuje mořské plody všeho druhu a špagety. Ani se moc nepamatuji na svou první zkušenost se slávkami nebo s chobotnicí, to jsem byla ještě hodně malá. Na jih Itálie jsme jezdili už s rodiči, takže to beru jako lahůdku, kterou miluji a která je vždy nejlepší právě v místě svého původu.

Není to tak dlouho, co jsme dělali rozhovor s původní Arabelou, Janou Nagyovou, která si splnila sen a hraje královnu. Máte vy nějaké nesplněný herecký sen?

Já jsem si už zahrála spoustu krásných rolí, které jsem si přála. Nejen u nás, ale třeba i v německy mluvících zemích. Tam jsem dostala zvláštní a lepší herecké šance, bych řekla. A taková královna? No, to by nebylo špatné.

Dagmar Patrasová v seriálu Arabela (1980)

Účinkovala jste i v pokračování Arabela se vrací. Co s tím budete mít vždy spojené?

To je tolik let, že bych si už asi nevzpomněla. Ale musím říci, že jsem vždy byla a zůstala jsem pokorná. Vůči svým starším kolegům, které ctím, ale i těm mladším. Myslím si, že je to skutečně pokora vůči řemeslu a pokora, kterou do mě vložili rodiče. Tatínek zvláště.

V trafice najdeme spoustu plátků, které často vytrhnou z kontextu to, co vy nebo manžel řeknete v některém z rozhovorů. Vaří se ve vás voda, když vidíte tyto „senzace“?

Oni to nejen vytrhnou z kontextu, oni si to mnohdy i celé vymyslí. Můj život žijí někteří novináři, jak se jim to hodí. Co na to říci?

Chápu. Zakončeme to pozitivně. Co byste popřála čtenářům iDNES.cz k letošním Vánocům?

Chtěla bych vám popřát hodně zdraví, hodně štěstí a už aby za námi byly všechny ty zákazy a mohli bychom se volně pohybovat a vídat se na jevištích i mimo jeviště. A aby všechno dobře dopadlo, aby už nikdo na covid neumřel.