Czech Social Awards: ocenění mají Krajčovi, Geislerová i MasterChef Staša

Letos bylo za své počínání na sociálních sítích oceněno dvanáct osobností, respektive dvanáct profilů, neboť vyhrály i dvě dvojice, a to manželé Richard a Karin Krajčovi a přítelkyně Ester a Josefina.

Czech Social Award získali v roce 2020 také Petr Ludwig, Anna Julie Slováčková, Kovy, Petr Mára, Dominik Feri, Anna Šulcová, Jitka Nováčková, Not So Funny Any, MasterChef 2020 Roman Staša a Iva Pazderková.

Nominace vzešly z hlasování fanoušků, dvanáct vítězů pak vybrala porota, která letos přihlížela k řadě kritérií, od otevírání společenských témat až po zábavný přesah, který osobnosti na sociální sítě přinesly.



„Myslím, že letošní rok jsme se všichni inspirovali napříč, ať už s fanoušky nebo s influencery. Dala bych nám tu cenu všem, protože to byl takový podpůrný rok,“ řekla oceněná Anna Šulcová.

„Je pravda, že letos jsme jako influenceři hodně spolupracovali. Na spoustě aktivit jsem se podílel například tady s Aničkou a s Kovym. Jsem moc rád za to, že když šlo do tuhého, tak jsme dokázali všichni fungovat společně,“ doplnil ji Petr Ludwig.



Mezi oceněnými jsou již několikanásobní držitelé Czech Social Award jako právě zmiňovaná Anna Šulcová, Kovy či Jitka Nováčková. Mnoho nominovaných však získalo ocenění poprvé, a to i přesto, že se stali influencery až v průběhu tohoto roku.

„Naskočila mi husí kůže. Je to naprosto jiný svět a mně se v něm hrozně líbí. Jsem šťastný, že se nějakým způsobem dá ocenit to, že nás lidé sledují, a my jim můžeme něco předat. Moc děkuji, prožívám životní sen,“ řekl poprvé oceněný Roman Staša, vítěz soutěže MasterChef 2020.

Finálová online show moderovaná Zorkou Hejdovou proběhla v neděli 29. listopadu na portálu Glosa Social. Jaké byly první dojmy všech oceněných, se můžete podívat v hodinovém záznamu ve videu níže.

VIDEO: Záznam předávání cen Czech Social Awards 2020: