Mám za sebou pět transplantací vlasů, překvapila hvězda American Horror Story

„Tajil jsem to sedmnáct let. A je to tady. Den, kdy je odhaleno mé děsivé tajemství. Ta jizva není po útoku žraloka, nebo po operaci mozku, která by mi měla zachránit život,“ napsal Cheyenne Jackson v emotivním příspěvku na Instagramu k fotografii, na které je zřetelně vidět velká jizva na jeho hlavě.



„Je to však mnohem horší, než to (alespoň pokud se živíte jako herec v Hollywoodu). Plešatím a mám za sebou transplantaci vlasů. Abych byl přesný, bylo to v posledních čtrnácti letech vlastně celkem pět transplantací,“ překvapil herec otevřeností své příznivce.

Jackson dodal, že svým fanouškům chtěl přiznat problémy s plešatěním již dávno. Bál se prý, že na to někdo náhodou přijde a on se bude cítit trapně. „Vlasy mi začaly vypadávat už v mých dvaadvaceti letech. Můj starší bratr také plešatěl, ale byl na rozdíl ode mě statečný a všechny zbytky vlasů oholil úplně nakrátko. Já jsem se se ztrátou vlasů nedokázal smířit. Nepřipadal jsem si bez nich atraktivní a měl jsem velké problémy se sebevědomím,“ vysvětluje herec své rozhodnutí nechat si provést transplantaci.

„Začal jsem průběžně šetřit peníze na operaci. Na první zákrok jsem šel v osmadvaceti letech. Nikomu jsem to nepřiznal. Hodně to bolelo a bylo to opravdu velmi drahé, ale cítil jsem se pak zase mnohem lépe a sám sebou,“ popisuje Cheyenne Jackson.

V průběhu dalších let jeho vlasy opět začaly řídnout. „Tajně jsem šel na další a další operace. Sám jsem si říkal, jestli to trochu nepřeháním a není to zbytečné. Být ale nedokonalým v oboru, který vyžaduje, abyste vypadal na obrazovce pro diváky co nejlépe zkrátka nešlo. A tak jsem to tajil dlouhé roky,“ říká herec. Doufá, že jeho zpověď pomůže ostatním mužům v tom, aby se přijali takoví, jací jsou a byli ke svému okolí otevřenější.



„Možná to inspiruje někoho dalšího v tom, že své tajemství svěří svým blízkým a možná jim ukáže i své jizvy. Paradoxně až během pandemie a sociální izolace jsem si uvědomil, že je to něco, na čem vlastně až tolik nezáleží a tím, že jsem to vykřičel do světa, se mi ohromně ulevilo,“ pochvaluje si Jackson.

„Oči mi otevřelo hlavně i to, že mám teď vlastní děti. Chci svá dvojčata učit tomu, že mají být vždy své nehledě na to, že nejsou pro své okolí dokonalé a perfektní jako mnozí vyretušovaní lidé na sociálních sítích. Chci jít příkladem,“ dodal Cheyenne Jackson a vyzval k šíření fotografií s hashtagem ShowYourScars (Ukažte své jizvy). Jeho instagramový profil je v současnosti nedostupný.

VIDEO: Cheyenne Jackson prodělal celkem pět transplantací vlasů: