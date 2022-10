Vlasy jsou hlavní věc, kterou chlapi řeší, říká po transplantaci Martin Carev

Martine, popíšete, co všechno máte za sebou, co se týká kosmetických úprav?

Moc toho zase nemám. Hlavní položka byly vlasy a odstranění několika pih. Každopádně ty vlasy mi přijdou jako taková jediná a hlavní věc, kterou chlapi řeší. Holky řeší všechno možný, celé tělo, obličej a bůhví co. My chlapi to můžeme taky řešit, ale hlavně máme prostě ty vlasy, který jakmile nám začnou padat, tak se z toho stává nějaká naše nejistota. I proto se spousta lidí podle mě za transplantaci vlasů stydí. Myslím, že není za co se stydět. Pokud to chce někdo podstoupit, tak by měl.