VIDEO: Nevařím ani o Vánocích. Ty letošní strávíme v Bejrútu, říká Matragi

9:01

Blanka Matragi prozradila, jak stráví letošní vánoční svátky. Jaké šaty by světová módní návrhářka doporučila ke štědrovečerní večeři a co by nejvíce ze všeho přála čtenářům? I o tom promluvila designérka ve videu pro iDNES.cz.