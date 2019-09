Chtěl zabít mou těhotnou ženu, říká Nick Carter o bratrovi schizofrenikovi

„Měj se dobře, Nicku. My dva jsme spolu navždy skončili. Neviděli jsme se čtyři roky. A nehodlám na tom nic měnit. Žádná bratrská láska mezi námi neexistuje. Přestaňte se snažit mě dostat do blázince,“ napsal Aaron Carter v úterý v sérii mnoha rozhořčených příspěvků na Twitteru.

Reagoval tak poté, co se dozvěděl, že na něj jeho bratr Nick Carter podal u soudu trestní oznámení za výhrůžky smrtí, které měl Aaron adresovat zpěvákově těhotné manželce. Nick Carter zároveň zažádal o to, aby se k němu a jeho rodině nemohl mladší bratr až do odvolání přiblížit. Soud zpěvákovi v jeho požadavku vyhověl.

Nick Carter na jednotlivé bratrovy tweety nereagoval. Až později vydal oficiální prohlášení. „Po mnoha pečlivých úvahách jsme se spolu se sestrou Angel rozhodli, že zažádáme o soudní zákaz přiblížení Aarona k naší rodině. S ohledem na jeho znepokojující chování v poslední době i výroky o myšlenkách na vraždu mé těhotné manželky a nenarozeného dítěte jsme neměli jinou možnost, než se takto chránit,“ napsal.

Nick Carter, který s manželkou Lauren Kittovou čeká již druhého společného potomka, doplnil, že celá rodina Aarona miluje a pevně doufá, že se mu co nejdříve dostane pomoci, kterou potřebuje. Aaronovi příbuzní před několika týdny dokonce volali na tísňovou linku, protože se obávali, že chce spáchat sebevraždu. V posledních měsících si Aaron podle rodiny oblíbil také zbraně a může být nebezpečný sobě i lidem ve svém okolí.

Aaron Carter nedávno přiznal, že mu lékaři diagnostikovali schizofrenii a bipolární poruchu. „Oficiální diagnózou je, že trpím mnohačetnou poruchou osobnosti, schizofrenií, také však akutní úzkostí a navíc jsem i maniodepresivní,“ řekl hudebník v pořadu The Doctors.



Svěřil se také s tím, že v současnosti užívá mnoho léků, mezi nimi například Xanax, Omeprazol a Hydroxyzin. „Toto je moje realita. Nemám co skrývat,“ prohlašuje Carter v záběru, v němž ukazuje tašku plnou krabiček s léky.

VIDEO: Aaron Carter v televizním pořadu The Doctors: