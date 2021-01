Kalousová o cestě do Tváře: Zavolala jsem zpátky, ale místo už bylo obsazené

Vystudovala jste zdravotnickou školu, živíte se modelingem. Co vás přivedlo ke zpěvu?

Odmalička mě bavilo zpívat. Ostatní mi ale vždycky říkali: „Nezpívej, nejde ti to.“ A já tomu uvěřila. Myslela jsem si, že se člověk narodí se zlatem v hrdle. A buď prostě umí zpívat, nebo ne. Nikdo mi tenkrát neřekl, že se to dá naučit a hlas vyzpívat. Zkusila jsem to, když jsem se dostala od nás z malého města do Prahy a začala chodit na hodiny zpěvu. Neměla jsem však pocit, že bych se někam posunula, tak jsem si řekla, že to s tím vyzpíváním asi nefunguje

„Svět patří těm, kdo se nepo*erou.“ Andrea Kalousová