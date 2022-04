Z práce v Indii mě poslali domů kvůli nadváze, vzpomíná modelka Kalousová

„V České Miss jsem byla druhá a pak jsem letěla reprezentovat na Miss World do Číny a tam nic,“ popsala Andrea Kalousová v Show Jana Krause.

Kráska z Orlických hor přidala během rozhovoru i veselou historku z Indie, odkud ji poslali domů pro nadváhu. „Jela jsem tam původně na měsíc pracovat a nakonec z toho byl necelý týden,“ vzpomíná modelka a bývalá partnerka baviče, moderátora a podnikatele Kamila Bartoška, známého pod jménem Kazma.

„Jela jsem zkrátka přes půl světa jen proto, abych se dozvěděla, že jsem moc… velká. Poslali mě domů po pár dnech kvůli nadváze. Asi tam zkrátka mají jiné míry,“ říká Kalousová smířeně s tím, že nyní už se modelingu věnuje jen příležitostně.

„Teď připravuju svoji písničku,“ prozrazuje modelka, která zazářila i jako účastnice show Tvoje tvář má známý hlas a dodává, že z mnoha stylů je jí nejblíže pop. Sama si píše texty a hudebně si pomáhá tak, že si na internetu najde beaty, ze kterých vše poskládá.

Být doma a věnovat se hudbě, to je to, co ji dělá momentálně nejvíce šťastnou. A pak také její čtyřletá bengálská kočka Tigi, která má ovšem hodně nezvyklé rozmary.

„Je divoká a ráda šplhá po záclonách. Dříve byla mazlivá, ale pak přišla puberta a období vzdoru a přestala se mazlit. Vůbec jsem nevěděla proč. Pak přišel brácha, začal ji drsně hladit a poplácávat po zadku a to se jí líbilo. Přede a začne být úplně v rauši. Bacám ji, dokud mě nebolí ruka. Když přijde návštěva, řežou ji pak oni,“ směje se Kalousová.

VIDEO: Andrea Kalousová v show Tvoje tvář má známý hlas: