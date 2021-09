Nový přírůstek do štafety, okomentoval narození druhé dcery atlet Helcelet

„Další dávka krásných chvil. Anastasie Helceletová je nový přírůstek do štafety. Ještě dvě a máme komplet. Aby mě pak z toho babince nehráblo,“ oznámil na Instagramu Adam Sebastian Helcelet a připojil několik smajlíků.

Radost sdílela na sociální síti i Denisa. „Máma dvou dcer. 14. 9. se k rodině Helceletů přidal nejmladší člen smečky, Anastasie,“ pochlubila se novinkou.

Oběma atletům ihned gratulovala řada přátel a známých včetně sportovců, tenistka Barbora Krejčíková, běžkyně Kristiina Mäki či mentální kouč Jan Mühlfeit, s nímž český olympionik Helcelet spolupracuje.

„Jak se dá vyfotit taková krásná fotka po porodu? Neskutečně ti to sluší. A moc gratuluju samozřejmě,“ pochválila maminku Kristýna Hoidarová Kolocová, bývalá beachvolejbalistka z úspěšné dvojice Kiki a Maki.

Adam a Denisa tvoří pár téměř šest let. Desetibojař a halová mistryně Evropy v běhu na 400 metrů překážek z roku 2011 spolu poprvé ruku v ruce odletěli na olympijské hry do Ria 2016. Na pokoji spolu ale ještě nebydleli, nepovolil to trenér. „Asi abych ho před závody nevzrušovala,“ glosovala tehdy atletka ještě s příjmením Rosolová.

Svatba proběhla v červnu 2019 v romantickém prostředí vesnice Suhrovice u Jičína. „Nádherný den plný lásky, pohody a porozumění. Nemohla jsem chtít krásnější svatbu,“ líčila.



Loni v létě se svěřila s tím, že prodělala potrat. „Těšila jsem se, že se rozrosteme a bude nás o jednoho více, ale bohužel příroda to chtěla jinak.“ Nyní už jsou Helceletovi čtyři.