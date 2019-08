Dívky jsou jiné, než když jsem byla v miss před 25 lety, říká Lakatošová

Co říkáte na spojení národních soutěží a na to, že se opět vybere také federální královna krásy?

Krása nemá hranice v celém světě. Když někam přijdu, ptají se, odkud jsem. Já řeknu, že ze Slovenska, ale lidé moc neví. Když upřesním, že je to bývalé Československo, pak odpovídají, že ví, že u nás jsou nejhezčí ženy na světě. A je to pravda. Kamarádi na Slovensku mi říkají, že Češky patří mezi nejkrásnější ženy na světě. A když jsem v Česku, tak mi zase Češi říkají, že Slovenky jsou krásné. Výběr z Česka a Slovenska lidé uvidí v neděli 25. srpna. Já jsem poslední federální miss, a to je „...pět“ let zpátky (smích). Tak jsem ráda, že se ten titul konečně může symbolicky předat.

Máte už svou favoritku?

Byla jsem na všech castinzích v Česku i na Slovensku, viděla dívky, které se přihlásily, strávila s nimi hodiny. Musím říct, že dělají obrovské pokroky. Naposledy jsem je viděla po soustředění na Krétě, a je to velký rozdíl. Už dostávají do krve, že když třeba vidí média, fotografy, automaticky se postaví, hodí pózu. Je to silná dvanáctka, speciálně z Česka jsou ty dívky nádherné. Mám několik favoritek v obou soutěžích.

Jak vzpomínáte na své vítězství v roce 1993?

To bylo už hodně dávno, co mě korunovali v Karlových Varech v Grandhotelu Pupp. Mám na to nádherné vzpomínky. Byl tam tenkrát můj nyní už zesnulý tatínek i se sestrou. S Karlem Gottem jsme v hotelu oslavovali. Pozval ho tam právě tatínek slovy: Karle, přijď! Atmosféra byla skvělá. Byly jsme čtyři Slovenky, čtyři Moravačky a čtyři Češky. Že jsem vyhrála zrovna já ze Slovenska, byl pro mě trochu šok. Bylo to i zadostiučinění. Tenkrát ještě byly volné disciplíny, pan Jirka Adamec dělal režii. Pamatuji si, že coby bývalá tanečnice z Lúčnice jsem byla hrdá, že jsem mohla odprezentovat Detvu.

Pomohlo vám vítězství v pracovní kariéře? Uspěla jste i ve světě.

Nakoplo mě to. Coby poslední federální miss jsem získala účast na Miss Universe a poprvé tam nebyla prezentována Česká republika. Dostala jsem se do finále a skončila na čtvrtém místě. Když se mě novináři ptali na nový stát Slovensko, říkala jsem, že jsme bývalé Československo a že jsem tam i za Češku. Pro mě to byla obrovská čest, že jsem nezklamala ve světě.

Mají to podle vás dívky, které nyní chtějí uspět v modelingu, těžší i s ohledem na sociální sítě?

Dnešní generace dívek je jiná, než když jsem soutěžila já před těmi 25 lety. Tenkrát nefungovaly žádné sociální sítě. I proto se dnes vybírá dívka, která s tím umí pracovat. Otevírá to dveře do jiné sféry. Myslím, že dívky to opravdu mají těžší, než jsme to měly my. Tato generace je ovšem už tak naučená.

Co vy a sociální sítě?

Když jsme loni dělali finále a poprvé v historii soutěže i livestream na YouTube, přemýšlela jsem, koho oslovit. Můj třináctiletý syn Christian mi říká: „Mami, ty neznáš Goga, nejznámějšího youtubera?“ Tak on nám pak moderoval promenádu v plavkách a byl s námi. Mohla jsem zažít čtyři dny s youtubery. Musím říct, že je obdivuji. Gogo začínal ještě jako dítě. Já ve dvanácti letech netušila, která bije. V osmnácti jsem polotušila, v pětadvaceti jsem začala dělat soutěže na Slovensku, dostudovala jsem. Tak nějak teď po čtyřicítce si začínám život uvědomovat. Oni to mají celé posunuté.



Máte dvě děti. Jdou ve vašich šlépějích?

Jak jsem říkala, Christianovi je třináct. Miluje zvířata a chce být veterinářem s ornitologickou specializací. Nedávno také navštívil úžasný tábor Jakuba Vágnera, protože od malička má rád ryby. Byl nadšený, chytili dva a půl metru velkého sumce. O ničem jiném nemluví. U nás neplatí: Ukliď si pokoj, jinak nedostaneš iPad nebo ti vypnu wifi, ale spíš výstraha, že už do rodiny nepřibude žádné zvíře.



Valentíně je pět let. Ta jde v mých šlépějích v tom smyslu, že tančí, věnuje se folklóru, stejně jako Christian. S manželem chceme, aby byly děti hlavně šťastné. Musíme s nimi hodně mluvit, aby si nenašly toho komunikačního kamaráda nebo mámu přes telefon. S manželem si na to dáváme veliký pozor. On byl moderátorem, tak ty děcka nepustíme. Musíme s nimi mluvit oba a o všem.

