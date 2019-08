TELEVIZIONÁŘ: Že vždy vyhrává pouze jeden? Miss má povolené výjimky

Letošní ročník, jímž provede moderátor Libor Bouček, totiž hlásí premiérovou specialitu, Česká Miss se spojila s Miss Universe Slovenské republiky, tudíž se v neděli na Primě zvolí hned několik vítězek.



Odborná porota vybere dvě nejkrásnější dívky z obou republik, které pojedou své země reprezentovat na světové soutěže Miss Universe a Miss Earth.

Navíc porotci společně s diváky, kteří již hlasují prostřednictvím SMS, označí absolutní královnu, tedy novodobou Česko-Slovenskou Miss 2019, a ještě k tomu se bude vyhlašovat Česká Miss internet.

Pravidlo, že vyhrát může pouze jeden, zjevně již neplatí; leda ve sportu, kde se při nerozhodném výsledku utkání nastavuje, ale cožpak se dá nastavit souboj vnad? Už tak více než dvouhodinová přehlídka půvabů s hodnotami 90-60-90 může majitelky jiných postav rozplakat.

Navíc by bylo škoda zmeškat kvůli ní film Schmitke, který má na ČT art začít přesně s koncem Miss. Zavede do naprosto jiného světa, do krušnohorského mysteria věčné tajemné mlhy, skřípajících turbín, místních hospodských podivínů a hlavně osobitého smíchu.