Grahamová vystavila na odiv své křivky po porodu, tančila jen v plavkách

Grahamovou na Instagramu sleduje jedenáct milionů lidí a plus size modelka jim ukázala, že se za své křivky rozhodně nestydí. V instastories jim předvedla tanec v červených bikinách. Natáčela se v domě své matky v Nebrasce, kde je kvůli pandemii koronaviru se svým manželem Justinem Ervinem a jejich pětiměsíčním synem Isaacem.

Modelka se s režisérem seznámila v roce 2009 v kostele v New Yorku, kde oba pomáhali jako dobrovolníci. Grahamová tehdy v jednom z rozhovorů přiznala, že než našla toho pravého, chvíli to trvalo.

„Když jsem byla mladší, spala jsem snad s půlkou New Yorku. S Justinem jsem chtěla mít hned od začátku vztah postavený na úplně jiných hodnotách,“ prozradila Grahamová jeden z důvodů, proč se rozhodla počkat na sex se svým manželem až po svatbě, kterou měli v roce 2010.

Výběr partnera jí přitom neschvalovala babička, které se nelíbilo, že je černoch. Modelka se o nepříjemné situaci v rodině rozpovídala ve své knize před třemi lety

„Když se s Justinem setkali moji prarodiče, viděla jsem na babičce, jak strnula a byla najednou chladná jako kus ledu. Přivítala ho, ale okamžitě se otočila a odešla z místnosti,“ svěřila se Ashley.

„Nikdy předtím jsem ji neviděla takhle se chovat. Byla jsem velmi nepříjemně překvapená, jaká dokáže být. Moje babička se zachovala jako ignorantská bílá žena, která nebyla zvyklá na to, že by ji obklopovali lidé s tmavou pletí. Jsem ale hrdá na svého manžela, který se neurazil a celou věc bral s nadhledem. Proto jsem si ho také vzala za muže. Je to skvělý manžel,“ sdělila v rozhovoru pro časopis Cosmopolitan s tím, že babička jejího muže přijala do rodiny poté, co si spolu pohovořili po telefonu a vše si vyříkali.