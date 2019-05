Kvůli častým závadám pražská záchranná služba reklamuje nové sanitky

Informaci o plánované reklamaci záchranná služba (ZZS) sdělila v reakci na dnešní prohlášení radní Mileny Johnové (Praha Sobě), která po jednání městské rady řekla, že u této zakázky nechá prověřit smlouvu s dodavatelskou firmou.

ZZS loni od firmy Baus-At Czech objednala 30 sanitek za 122 milionů korun. Transakci však od počátku provázely potíže. Dodávka sanit se neuskutečnila v termínu, následně se projevily technické nedostatky nových vozidel. ČTK požádala o vyjádření i společnost Baus-At Czech, ta ale dosud nereagovala.

Služba má nyní v provozu 68 sanitek rychlé záchranné pomoci a 12 vozů rychlé lékařské pomoci. Neodkladnou péči i přes problémy s novými vozy poskytuje v nezměněném rozsahu.

Nové sanity mají nejčastěji poruchy v elektroinstalaci. ZZS už eviduje 75 poruch řídicí jednotky, informovala v tiskové zprávě. Některé závady se vyskytly u všech třiceti sanitek, šlo například o poruchu anténního konektoru.

„Odstranění těchto nedostatků reklamujeme u dodavatele, aby se vozidla vrátila do provozu co nejdříve a bez závad. To nemění nic na tom, že tyto závady na straně Baus-At Czech s.r.o. jsou pro nás zásadním zklamáním,“ říká náměstek ředitele technicko-provozní sekce ZZS Ján Doubrava.

Třicítku sanitek Mercedes-Benz Sprinter měla ZZS obdržet do 13. listopadu 2018. Firma Baus-At Czech však do tohoto data dodala pouze jedno vozidlo. Dodávka pokračovala v následujících měsících. Poslední tři sanity ZZS dostala až letos v dubnu. Za toto pochybení ZZS dodavateli vyměřila smluvní pokutu téměř 13 milionů, která byla uhrazena zápočtem proti platbám za dodávky.

„Je potřeba, abychom tu situaci analyzovali, abychom se poučili z těch chyb, které se odehrály a vedly k současným komplikacím. V budoucnosti se to nesmí opakovat,“ uvedla dnes Johnová.

Technický stav nových sanitních vozů opakovaně kritizuje také jeden ze záchranářů.

Společnost Baus-At Czech byla založena v září 2016 jako zástupce nadnárodního výrobce sanitních a speciálních vozidel B.A.U.S. AT. Sídlí v Praze. V dubnu letošního roku se přestěhovala, v březnu změnila jednatele. Na svých webových stránkách uvádí 86 dodaných vozidel a 12 klientů. Jedinou konkrétní referencí je pražská ZZS.