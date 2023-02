Firma kácí stromy v přírodní rezervaci u Kosmonos, povolení dostala od úřadů

„Je to smutný pohled, byl to klasický nedotčený les, kam byla radost chodit, teď tu vidíme hromady pokácených stromů a rozježděné rozbahněné cesty,“ stěžoval si včera jeden z návštěvníků lesa, který se rozkládá na pozemcích od Horních Stakor směrem k dálnici D10 u Bakova nad Jizerou.

Místní obyvatelé proti kácení protestují a sepisují petici. „Zatím ji podepsalo přes 760 lidí,“ řekla MF DNES obyvatelka Horních Stakor a předsedkyně petičního výboru Eva Smažíková.

„Lidé jsou znepokojeni. Dlouho se tam nic nedělo a loni na podzim se začalo kácet masivně, vůbec se nepočítá ani s tím, že by tam zůstalo ležet mrtvé dřevo, které je nezbytné třeba jako úkryt pro vzácné druhy hmyzu či rostlin, spíš se to začíná blížit lesoparku,“ říká Smažíková.

Úřady vyšetřují už měsíce

Petici chtějí lidé zaslat odboru životního prostředí Středočeského kraje, v jehož péči toto chráněné území je. Zároveň se místní ochranářská organizace obrátila na Českou inspekci životního prostředí a též na krajský úřad. Ani za čtvrt roku ale nemají od nikoho konkrétní odpověď.

„Překvapuje nás, že úřady, na které jsme se obrátili, neposkytly za skoro tři měsíce jasné stanovisko, a kácení tak pokračuje dál bez omezení,“ řekla MF DNES předsedkyně pobočky Českého svazu ochránců přírody Klenice Milada Vrbová.

Podle mluvčího Středočeského kraje Davida Šímy hejtmanství nemůže poskytnout bližší informace, protože kontrola České inspekce životního prostředí stále probíhá.

„Nicméně odbor životního prostředí a zemědělství nemá doposud informaci o tom, že by v rámci této kontroly Česká inspekce životního prostředí zjistila zjevné porušení zákona vedoucí k zákazu takto prováděné těžby,“ sdělil Šíma.

Mluvčí České inspekce životního prostředí Jiří Ovečka včera uvedl, že kontrola ještě neskončila, a inspekce se tak nemůže blíže vyjádřit. Uvedl, že si inspektoři vyžádali také stanoviska Krajského úřadu Středočeského kraje a Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, která nyní vyhodnocují.

Vše je povolené

Vlastník pozemků, firma Forestlaan, má povoleno kácet do konce března. „Děláme tam probírkové kácení, a vytváříme tak životní prostor vzrostlým stromům, které mají v tomto mladém lese vydržet. V žádném případě tam nekácíme na paseky,“ odmítá kritiku nadlesní společnosti Forestlaan Jiří Hoštička.

„Postupujeme podle schváleného hospodářského plánu, odsouhlaseného orgány ochrany přírody, který říká, že se tam má v nejbližších deseti letech vytěžit něco přes deset tisíc kubíků dřeva,“ řekl MF DNES Hoštička.

Právě krajský úřad přitom podle Vrbové povolil podstatné navýšení objemu vytěženého dřeva v hospodářském plánu. „Nárůst kácení je opravu velký, kdyby to byl hospodářský les, tak bychom proti tomu neměli připomínky, ale je to přírodní rezervace, kde je jedním z hlavních cílů taková péče o les, aby se vrátil do co nejpřirozenější přírodní podoby,“ uvedla Vrbová s tím, že největší obavy jsou o to, aby les „bez stromů“ v horkém létě nadměrně a nenapravitelně nevysychal.

„Jedná se o území dlouhodobě pod vlivem činnosti člověka, těžební a další zásahy jsou tedy dlouhodobě prováděny a nadále předpokládány, v žádném případě se nejedná o území bezzásahové,“ podotýká mluvčí krajského úřadu Šíma. Toto tvrzení je však v rozporu s tím, že je Vrch Baba už od roku 1950 přírodní rezervací.