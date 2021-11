Most u metra Vltavská možná zmizí, na místě by vznikla běžná křižovatka

Z pražské křižovatky ulic Bubenská a Antonínská u stanice metra C Vltavská by mohl zmizet most a vznikla by tu běžná křižovatka. Magistrát si nyní nechá vypracovat hlukovou studii. Změna má zlepšit prostupnost lokality a souvisí s projektem nové budovy filharmonie.