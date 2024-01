Kvůli mrazu nejezdí tramvaje přes Libeňský most, také Hlávkův byl uzavřen

„Tyto dvě havárie spolu nesouvisí. U Hlávkova mostu je potíž s výhybkou na Těšnově. Druhý problém je u Libeňského mostu, u jeho části ve Voctářově ulici. V mrazech tam provedli prohlídku a vyhodnotili, že není možné jej používat. Je nutné použít Štvanickou lávku,“ řekl pro iDNES.cz starosta Prahy 7 Jan Čižinský. Na Twitteru dodal, že prohlídka pokračovat v pátek.

„Uzavřen je pouze inundační most, který je součástí Libeňského soumostí na straně Prahy 8 na Rohanském ostrově, kde bylo původní koryto Vltavy. Tramvaje jsou odkloněné na celé trase, ale automobily přes hlavní most projedou. Technická závada je způsobena silným mrazem, časově to momentálně nedokážu odhadnout,“ sdělila redakci tisková mluvčí Technická správa komunikací Barbora Lišková.

Podle PID je Libeňský most uzavřen i pro pěší. „Nabízí se tedy možnost metrem na Křižíkovu a využít lávku HolKa, nebo metrem na Náměstí Republiky a odtud tramvají do Holešovic,“ uvedl dopravní podnik.

Hlavní město Praha ani na Facebooku či síti X, ani na svém webu zatím neinformuje.

PID @PIDoficialni ⚠️ Z důvodu havarijní uzavírky Libeňského mostu je zastaven provoz tramvají mezi Palmovkou a Maninami. Tramvajové linky 1, 6, 14 a 25 jsou obousměrně odkláněny mimo Libeňský most.



Libeňský most z roku 1928 je v havarijním stavu dlouhou dobu. V roce 2018 byl kvůli tomu dočasně uzavřen pro auta a MHD, v roce 2020 se při diagnostikách ukázalo, že všechny oblouky vykazují stejnou zatížitelnost jako v době stavby. V minulých letech se nejdříve počítalo se zbouráním mostu a jeho nahrazením novou konstrukcí, poté vedení magistrátu ale rozhodlo o opravě.