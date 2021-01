Bývalý starosta Paluska má šanci na vyšší odškodnění, rozhodl Ústavní soud

„Pokud stěžovatel jednal v souladu se zásadami politické kultury, neměl by být na svém jednání škodný,“ stojí v nálezu soudce zpravodaje Tomáše Lichovníka. Nález je dostupný na webu soudu. O části nároku bude znovu rozhodovat Obvodní soud pro Prahu 2.



Paluskovo obvinění se týkalo pronájmu půdních prostor v městských domech, kde vznikly byty. Někdejší komunální politik za ODS, který byl starostou v letech 2010 až 2012, vinu od počátku popíral. Podle pravomocného verdiktu skutek nebyl trestným činem.

Trestní řízení trvalo 38 měsíců. S nárokem na náhradu újmy uspěl Paluska u ministerstva spravedlnosti jen z menší části. Proto se odškodnění domáhal ještě u soudu. Žádal náhradu nákladů obhajoby, náhradu nemajetkové újmy 3,8 milionu a náhradu majetkové újmy 2,3 milionu korun.

Majetkovou újmu vyčíslil jako ztrátu výdělku v době stíhání, kdy už nevykonával funkci starosty. Pražské soudy přiznaly Paluskovi náklady na obhajobu a menší část požadované náhrady nemajetkové újmy, konkrétně 10 tisíc korun za každý měsíc stíhání.

Nárok na náhradu majetkové újmy mu však nepřiznaly, protože na funkci starosty rezignoval dobrovolně, nikoli v příčinné souvislosti se zahájením stíhání. Právě s tímto závěrem ústavní soudci nesouhlasili.

„Pokud stěžovatel naznal, že je v souladu s politickou kulturou, aby v případě zahájení jeho trestního stíhání rezignoval na výkon veřejné funkce, lze mu to jen stěží přičítat k tíži,“ stojí v nálezu. Jinak by měli politici silný argument, proč mají ve své funkci setrvat i přesto, že je proti nim zahájeno trestní stíhání. Z pohledu zachování důvěry v základní demokratické hodnoty by to bylo nežádoucí, míní Ústavní soud.

Praha 2 zveřejnila na konci roku 2009 záměr pronajmout půdní prostory v několika domech, kde měly na náklady radnice vzniknout hrubé stavby nových bytů. Nájemník vybraný ve veřejné soutěži měl následně na své náklady stavbu bytu dokončit.

Obžaloba upozorňovala na to, že dva půdní byty v Dittrichově ulici nechal komunální politik Paluska na účet městské části rovnou dodělat, čímž prý Praze 2 vznikla škoda přes 2,75 milionu korun.

Poté prý ve zdánlivě transparentním výběrovém řízení zařídil, aby nájemní smlouvu dostal spoluobviněný Miloš Vavřička a jeho dcera. Ti údajně následně zajistili převedení práv k jednomu z bytů na přítelkyni Paluskova syna, která nesplňovala podmínky soutěže. Paluska i Vavřička však byli zproštěni obžaloby.