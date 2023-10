Svobody si užil čtyři dny. Uprchlého vězně našla policie schovaného za koberci

Pouhé čtyři dny pobyl na svobodě třiačtyřicetiletý muž, který 21. září utekl z věznice v Jiřicích na Nymbursku. Policisté ho zadrželi poté, co se ráno 25. září vloupal do prodejny s podlahovými krytinami v Praze 10. Schovával se tam za rolemi koberců. Uprchlík putoval zpět do věznice, kde si počká na další soud.