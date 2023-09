Vrah, který bodl spoluvězně ve Valdicích lžící, bude za mřížemi o osm let navíc

Za bodnutí spoluvězně zbroušenou polévkovou lžící odvolací soud potvrdil odsouzenému vrahovi Ondřeji Tulejovi navýšení trestu o dalších osm let. Pětadvacetiletý recidivista by tak brány věznice měl opustit až v roce 2044, odpyká si dohromady 25 let. Osmkrát trestaný muž se hájil tím, že se bránil napadení. Rozsudek za pokus o těžké ublížení na zdraví je pravomocný.