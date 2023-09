Recidivista už podruhé polil spoluvězně horkou vodou, dostal deset let

Recidivista Jakub Janeczko si pobyt ve vězení prodlouží o dalších deset let. V plzeňské káznici na Borech totiž vloni polil spoluvězně vařící vodou. Za stejnou věc už byl jednou potrestán, odseděl si i deset let za pokus o vraždu, kdy kamarádovi vrazil do hlavy šroubovák.