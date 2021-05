Recidivista dostal za opaření spícího spoluvězně dalších devět let

Rozsudek není pravomocný, protože Janeczko hned v soudní síni podal odvolání, státní zástupce si ponechal lhůtu.

Janeczko tvrdí, že si z incidentu ve věznici nic nepamatuje. Proto také odmítl dohodu o vině a trestu. Když mu státní zástupce navrhl za pokus těžkého ublížení na zdraví, kde je trestní sazba 5 až 12 let vězení, desetiletý trest a ochrannou léčbu drogové závislosti, Janeczko na to nepřistoupil.



„Ochrannou léčbu ano, jen však ambulantní. Deset let je moc vysoký trest,“ hodnotil.



Jak uvedl státní zástupce, Janeczko předloni v srpnu došel do společenské místnosti, kde vzal varnou konvici plnou horké vody. Tu pak v cele vylil na 38letého spícího spoluvězně.

„Byla to strašná bolest, vůbec nevím, proč to udělal,“ poznamenal nyní napadený muž. Na pět dnů skončil v Popáleninovém centru Fakultní nemocnice Ostrava, dlouho trpěl i psychickými problémy, protože nemohl spát a často se budil v obavách, že se něco podobného zopakuje.

Případem se po odvolání odsouzeného bude zabývat Vrchní soud v Olomouci. Janeczko, narozený v Karviné, před trestem pobýval ve Slušovicích na Zlínsku. Má jen základní školu, učení v oboru kuchař-číšník nedokončil.

Ve věznici se naučil práci s elektřinou a pět let pracoval jako seřizovač strojů. V minulosti byl závislý na drogách a údajně trpí i psychickými problémy. Znalci však uvedli, že za svůj čin byl plně trestně odpovědný.

Z věznice měl Janeczko vyjít na svobodu příští rok v březnu, kdy by mu uplynul desetiletý trest za to, že v roce 2012 na Zlínsku vrazil známému šroubovák do hlavy. Podle lékařů scházely jen milimetry k smrtelné ráně.