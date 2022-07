Smetanovo nábřeží má sloužit chodcům a tramvajím, auta možná čeká zákaz

Praha začne připravovat projekt rozšíření chodníku a vytvoření pásu pro cyklisty na západní straně Smetanova nábřeží. To by v budoucnu znamenalo zmenšení prostoru pro automobilovou dopravu nebo její úplný zákaz. O omezení tranzitu na nábřeží, kde denně projdou tisíce turistů, se debatuje už několik let.