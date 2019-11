Kolony máme kvůli Povltavské, říká starosta Prahy 6. Chce zrušit křižovatku

Nejhorším špuntem, který komplikuje dopravu v šesté městské části, ale i na Jižní spojce, je podle starosty Prahy 6 Ondřeje Koláře (TOP 09) křižovatka u sjezdu z Holešoviček do Povltavské ulice v Praze 8.

Aby z této křižovatky mohla auta vjet do Povltavské, musí semafory pod mostem Barikádníků zastavit proud aut směřujících z Blanky. Tím se tvoří u výjezdu z tunelu kolony a bezpečnostní systém tunelového komplexu musí rozsvítit červené semafory u všech vjezdů do tunelu.

Kolony se potom tvoří v Břevnově, u Ořechovky, na Svatovítské u Vítězného náměstí nebo na Dobříšské.

„Křižovatka by se zrušila úplně jednoduše, přehradila by se citybloky a zakryly by se semafory, to je práce na půl dne. Sjezd se využívá minimálně, o to větší ale páchá škody v plynulosti dopravy,“ řekl pro iDNES.cz Ondřej Kolář.

Uvedl, že jako alternativní cesta by ve směru do centra mohla sloužit motoristům trasa přes Trojský most, nebo mohou jet okolo Bulovky.

Druhou komplikací, na kterou Kolář upozornil ve videu na svém Facebooku, je nájezdová rampa z Povltavské směrem do ulice V Holešovičkách. Na ní auta najíždějí ve dvou pruzích, ale na mostě Barikádníků se musí zařadit do jednoho.

Podle Koláře by zde měly zůstat dva pruhy a auta jedoucí z Argentinské po mostě by se v tomto úseku seřadila do jednoho pruhu.

„Zásadní prioritou je plynulý odjezd z Blanky bez jediného zastavení. Aktivní kroky budou následovat, náměstku Scheinherrovi už jsme poslali dopis s odborným popisem požadovaných změn,“ dodal Kolář.

Praha 8 více aut nechce

Změna by se teoreticky mohla dotknout Prahy 7, kde by se kvůli zúžení na mostě mohly tvořit kolony v Argentinské ulici. Starosta této městské části ale nápad nezatracuje.



„O záměru jsem slyšel, ale myslím si, že je potřeba tyto varianty nejdříve prověřit. Je na policii ať prověří, co by to znamenalo. Pokud by to situaci zlepšilo, tak proti tomu nic mít nebudeme,“ uvedl starosta Prahy 7 Jan Čižinský (Praha Sobě).



Úprava provozu na rampě se ale nezamlouvá obyvatelům v okolí ulice V Holešovičkách, podle kterých by opatření provoz na již frekventované silnici ještě zhoršilo.

Přestože se starosta Prahy 6 chce kvůli změnám sejít se zástupci obyvatel Holešoviček, proti nápadu je i radnice Prahy 8, která se dlouhodobě snaží dopravu v ulici V Holešovičkách zklidnit.

Hlavní město nechalo vypracovat studii, zda silnici bude možné zahloubit. „S návrhem Prahy 6 se v tuto chvíli nemůžeme ztotožnit. Celé opatření by vedlo k tomu, že by se ještě více zahltila ulice V Holešovičkách. Praha 6 by především měla přestat s regulacemi dopravy, které snižují kapacitu ulic na jejím území, a měla by urychlit přípravu obchvatu Vítězného náměstí,“ podotkl radní Prahy 8 pro dopravu Tomáš Slabihoudek (TOP 09 a STAN).

Praha nic měnit nebude

Při zkušebním provozu tunelu Blanka magistrát prověřoval několik variant uspořádání připojení na komunikaci V Holešovičkách, ale zatím to vypadá, že žádné větší překreslování pruhů neplánuje.

„Nicméně konkrétní podoba průpletu do budoucna bude záležet na projednání s policií a dalšími subjekty, určitě se na tento problém zaměřujeme,“ sdělil náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr (Praha Sobě).



Od Povltavské ulice by měl v budoucnu navazovat na tunel Blanka Městský okruh, ale datum zahájení stavby dosud nebylo určeno. Je ale jasné, že zde provoz ještě více zhoustne a magistrát počítá s tím, že se celý úsek promění.

„K budoucímu pokračování Městského okruhu nutno dodat, že křižovatka Povltavská a most Barikádníků projde celkem podstatnou změnou. Zároveň se i přerozdělí dopravní toky. Předpokládáme, že v ulici V Holešovičkách se celkově sníží intenzita dopravy,“ dodal Scheinherr.

Prahu 6 trápí celý komplex tunelů Blanka, který je pod ní zahlouben, a radnice po vedení města žádá, aby byl dokončen vnitřní i vnější okruh.

Dostavba těchto komunikací byla i v podmínkách kolaudace tunelu Blanka, proto i po čtyrech letech provozu tunel stále zkolaudovaný nebyl. Vedení města se podařilo kolaudaci vyřešit až letos v polovině října tím, že tato podmínka byla vyškrtnuta ze stavebního povolení.

V červnu zastupitelé Prahy 6 kvůli častým kolonám vyhlásili stav dopravní nouze a plánují zavést světelné závory v ulicích Karlovarská a Podbabská. Ty by ve zvláštních pruzích upřednostňovaly jen vozidla registrovaná v Praze 6.

