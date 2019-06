Praha 6 vyhlásila dopravní nouzi, trpí pod náporem vozidel

Seznam opatření, která Praha 6 po Hlavním městu Praze požaduje: Vyvíjet tlak na dokončení Silničního okruhu kolem Prahy

Pokračování přípravy Městského okruhu v navazujících částech (Balabenka)

Okamžité zahájení přípravy realizace Břevnovské radiály v zahloubené variantě

Realizace TT Dědina a Suchdol včetně navazujících P+R a TT Strahov a odbočky Trója - Bohnice - Kobylisy

Vyvíjet tlak na modernizaci železniční trati Praha – letiště – Kladno včetně navazující P+R v Praze i Středočeském kraji

Prověření možnosti prodloužení metra A Nemocnice Motol – Bílá Hora – Dědina – Dlouhá Míle, příp. letiště s finanční participací státu

Realizaci rozšíření Horoměřické včetně napojení na P+R

Řešení návrhu na zavedení emisních zón v Praze, kde celá Praha 6 uvnitř Pražského okruhu bude zahrnuta do nízko-emisní zóny

Realizaci zavedení mýta pro vjezd do Prahy pro mimopražská vozidla

Realizaci obchvatu Vítězného náměstí (Evropská – Svatovítská, KES)

Zadání studie obchvatu Vítězného náměstí (Evropská – Podbaba, KEP)

Revitalizaci Vítězného náměstí

Zavedení expresních autobusových linek používajících městský okruh s preferencí na vjezdech do tunelu

Zavést ZPS na celém území Prahy 6