Na komplice platí semtex, říká žalobce z kauzy Berdychova gangu

Koho nebaví trestní právo, jako by ho nebavil život, říká starý bonmot. Platí to také o vás?

Rád jsem četl detektivky. Později, na právnické fakultě, mne bavilo trestní právo. Vztah k obchodnímu či civilnímu právu jsem si nějak mimořádně nevybudoval. A hlavně, byl jsem přesvědčen, že práce státního zástupce může být užitečná, může mít pozitivní dosah. To představovalo moje krédo, s nímž jsem na někdejší prokuraturu nastupoval.