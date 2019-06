Vlaky pojedou k letišti tunelem pod Střešovicemi, vznikat začne za šest let

„Tunely navržené v takzvané jižní variantě jsou vedeny geologicky stabilním prostředím, neohrožují zdroje podzemní vody a sestupují hluboko pod úroveň terénu,“ uvedl ředitel Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) Jiří Svoboda.

SŽDC tím podle něj vyřešila nejkomplikovanější a nejspíš i nejdražší úsek projektu.

Tunel má vést pod ulicemi Svatovítská, Norbertov a U vojenské nemocnice. Původně SŽDC zvažovala, že tunely povede pod ulicemi Václavkova nebo Cukrovarnická.

Stavba úseku mezi pražským Výstavištěm a Veleslavínem, jehož podstatnou částí tunel je, by měla vyjít přibližně na 13,3 miliardy korun. Tunel bude hluboký až 80 metrů. Práce na stavbě by měly začít zhruba za šest let.

Radní pro strategický rozvoj Prahy 6 Eva Smutná (za TOP 09) uvedla, že z pohledu městské části jde o dobré řešení.

Plánovaná železniční trať na pražské letiště Václava Havla

„Věříme, že tato maximálně odkloněná trasa, která vede v mimořádné hloubce, nebude v rámci území Prahy 6 vyvolávat žádné konflikty,“ uvedla.

Dodala, že na čtvrtek od 18 hodin je naplánovaná veřejná prezentace zvolené varianty v Národní technické knihovně. Setkání se zúčastní zástupci SŽDC, Prahy 6 a magistrátu.

Šéf správy železnic řekl, že ražení tunelů nijak nenaruší statiku okolní zástavby. Organizace plánuje využít razicích štítů.

„Stejná technologie byla využita při prodlužování metra linky A do Motola, a přestože štíty přímo podcházely sídliště, nikdo to prakticky nezaregistroval,“ dodal Svoboda.

V rámci modernizace trati Praha-Kladno, která zahrnuje připojení Letiště Václava Havla, zůstává zatím jedinou rozestavěnou částí rekonstrukce Negrelliho viaduktu. SŽDC v současnosti vyřizuje územní řízení k úsekům mezi pražskými částmi Bubny a Výstaviště, dále Praha-Ruzyně - Kladno a mezi Kladnem a Ostrovcem. Nedávno organizace zahájila řízení i v úseku mezi pražským Výstavištěm a Veleslavínem.

Organizace také pokročila v tendru na architektonickou podobu železniční stanice v pražském Veleslavíně. Do druhého kola postoupilo pět návrhů. Vítězný návrh bude podle podniku vodítkem pro další budované a modernizované stanice.

Úprava jednokolejné a neelektrizované trati do Kladna s odbočkou na pražské letiště by podle odhadu SŽDC měla vyjít zhruba na 31 miliard korun. Nové spojení má být elektrizované, vedené po dvou kolejích a mělo by umožnit desetiminutové intervaly vlaků jedoucích na letiště i do Kladna.