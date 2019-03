Na nádraží v Sedlci usmrtil vlak člověka, vlaky měly velká zpoždění

Podle webu Českých drah srazil po 13 hodině vlak směřující do Hamburku osobu pohybující se v kolejišti na zastávce Praha Sedlec.

„Následky nehody jsou fatální. Sražený utrpěl závažná poranění neslučitelná se životem,“ řekla mluvčí pražských záchranářů Jana Poštová.

Provoz vlaků byl v místě nehody zastaven. Týkalo se to příměstských vlaků směrem na Kralupy nad Vltavou a dálkových spojů do Ústí nad Labem a dále do Německa.

Cestující byli s pomocí hasičů evakuováni do náhradního vlaku. Po třetí hodině odpoledne byl provoz obnoven po jedné ze dvou tratí.