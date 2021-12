Praha bude část odpadu kvůli požáru spalovny likvidovat v Plzni

Dvě poškozené linky pražské spalovny nyní čeká nákladná oprava, v plném provozu bude podle odhadu v druhé polovině příštího roku. V tiskové zprávě o tom informoval mluvčí Pražských služeb Radim Mana. Požár spalovny v Malešicích vypukl ve středu 20. října.

„Jsem rád, že se nám podařilo domluvit se spalovnou ZEVO Plzeň a nemusíme tak odpad zbytečně skládkovat. Spalování je totiž rozhodně ekologičtější varianta,“ uvedl náměstek primátora Petr Hlubuček (STAN). Škodu, kterou požár způsobil, Pražské služby odhadly na nižší stovky milionů korun.

Dosud všechen odpad, který Malešická spalovna v omezeném provozu nezvládla zpracovat, mířil na skládky v okolí metropole. Ta část odpadu, kterou nespálí plzeňská spalovna, tam poputuje i nadále.

Spalování je nicméně podle vedení Prahy ekologičtější, protože skládkovaný odpad uvolňuje velké množství metanu, skleníkového plynu 21x horšího než oxid uhličitý. S plzeňským zařízením podle Many Pražské služby spolupracují dlouhodobě.

Požár v jedné z budov Malešické spalovny vznikl ve středu 20. října odpoledne, podle hasičů tam hořely rekonstruované technologie na čištění spalin. Na další budovy se oheň nerozšířil a hasiči ho za zhruba dvě hodiny dostali pod kontrolu. Spalovna má čtyři kotle, které v posledních letech postupně rekonstruuje. Nejvíce poškozená třetí linka měla podle Many necelé dva měsíce do uvedení do provozu po generální rekonstrukci.