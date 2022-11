Soud vyčetl řidiči vteřinu nepozornosti a uložil podmínku za srážku s autobusem

Soud také na sedm let zakázal Kolocovi řízení a uložil mu i peněžitý trest ve výši 84 600 korun. Rozhodnutí není pravomocné. Koloc vinu odmítá.

„To, že se dopravní nehoda stala, jaký byl její průběh a následek, tu bylo bez pochyby prokázáno (...). Zůstalo otázkou, kdo tu dopravní nehodu způsobil a my jsme dospěli k závěru, že to byl právě pan obžalovaný,“ konstatoval soudce Obvodního soudu pro Prahu 5 Martin Fila.

Podle rozsudku se Koloc nevěnoval řízení. „Abyste odvrátil střet, měl jste začít brzdit asi o vteřinu dříve. Ta vteřina nepozornosti, během které auto ujelo 20 metrů, zapříčinila, že došlo k dopravní nehodě,“ podotkl soudce. Tahač byl sice podle něj asi o tři tuny přetížen, na průběh nehody to však nemělo vliv.

Muži hrozil trest od tří do deseti let vězení. Podle soudce ale postačí uložení podmíněného trestu v kombinaci s dalšími tresty. „Porušení povinnosti vedlo k nehodě, ale bylo to krátké porušení a máme za to, že nepodmíněným trestem by se mělo trestat jednání s větší mírou bezohlednosti, než je tohle,“ řekl soudce. Jednalo se podle něj o specifickou dopravní situaci.

Nákladní souprava vezla americké tanky

Tahač s historickými americkými tanky se srazil s eskortním vězeňským autobusem 2. května 2019 na Pražském okruhu u sjezdu na Řeporyje. Nákladní vůz jel do Plzně z Muzea obrněné techniky ve Smržovce na Jablonecku. V havarovaném autobusu cestovalo devět odsouzených a deset příslušníků Vězeňské služby. Poté, co tahač do autobusu narazil, začaly oba vozy hořet.

Koloc už dříve odmítl, že by se nevěnoval řízení. Vězeňský autobus podle Koloce tahač předjel, zastřel mu výhled, načež začal brzdit. Koloc v květnu u soudu popsal, že v tu chvíli pochopil, že se před ním zřejmě stala nehoda, a snažil se brzdit a zároveň svůj vůz stočit do svodidel. Srážce se mu však zabránit nepodařilo.

6. května 2022

Koloc dnes zopakoval, že učinil všechno pro to, aby nehodě tahače s autobusem zabránil. Jeho obhájci navrhovali zproštění obžaloby, upozorňovali mimo jiné na to, že nebylo prokázáno, do jaké míry se na nehodě nepodílel i řidič vězeňského autobusu. Ten byl podle nich v kázeňském řízení potrestán dvoutisícovou pokutou. Soudce připustil, že řidič autobusu s vozem nejel, jak měl, jeho chování na silnici ale dopravní nehodu neovlivnilo.

Státní zástupkyně Hana Vrbová pro muže požadovala trest okolo 6,5 roku vězení a také desetiletý zákaz řízení. Žalobkyně i Koloc si ponechali lhůtu pro případné odvolání.

Podle obžaloby muž způsobil škodu přes 16,4 milionu korun, z toho zhruba polovina se týká poškozených tanků. Část škody musí Koloc podle nepravomocného verdiktu uhradit.