Naprostý profík, hájil u soudu speditéra majitel tanků shořelých při nehodě

„Jsem naprosto přesvědčen o tom, že se pan Koloc choval jako naprostý profík. Kdyby zareagoval nepatrně jinak, mohlo dojít k tomu, že ten autobus trefil nejenom nějak za tu záď, ale že narazil čelně do zadní části autobusu. Myslím, že by tam došlo k podstatně větším škodám na životech. Pan Koloc se zachoval neobyčejně chladnokrevně,“ obhajoval svědek Jaroslav Janoušek muže, který tehdy převážel na tahači jeho dva historické americké tanky z Muzea obrněné techniky ve Smržovce na oslavy výročí konce války do Plzně.

K nehodě došlo 2. května 2019 na Pražském okruhu u sjezdu na Řeporyje. Tahač se tehdy srazil s eskortním vězeňským autobusem, ve kterém cestovalo devět odsouzených a deset příslušníků Vězeňské služby. Při havárii zemřel třiadvacetiletý dozorce, dalších 14 lidí bylo zraněno.

Muzejník Janoušek uvedl, že už při nakládání tanků působil Koloc, se kterým spolupracoval poprvé, „nesmírně profesionálně“. Tanky prý uvázal tak dobře, že s nimi po nehodě, když začalo hořet, nebylo možné sjet rychle dolů.

Státní zástupkyně Hana Vrbová viní Koloce z obecného ohrožení z nedbalosti. Podle ní nedodržel podmínky pro převoz historických tanků. Vozidla přepravoval v době, kdy na dálnici neměl co dělat, tahač s maximální nosností 60 tun byl podle obžaloby zhruba o tři tuny přetížen. Žalobkyně je také přesvědčena, že se Koloc nevěnoval řízení vozidla a nestihl proto zareagovat na to, že autobus před ním narazil do jiného auta.

„Nemůžu souhlasit s tím, že bych se nevěnoval řízení. Celý život jezdím s těžkými náklady a něco takového nepřichází v úvahu,“ řekl Koloc před soudem letos v květnu na začátku hlavního líčení. Muž je přesvědčen, že udělal všechno, co bylo v jeho silách, aby nehodě zabránil.

6. května 2022

To si myslí i majitel muzea, který Koloce na přepravu tanků najal. Janoušek dnes u soudu řekl, že přesnou hmotnost obou tanků neznal, odhadoval ji v součtu na 34 až 36 tun. Stroje byly bez střeliva a v nádražích měly jen minimum pohonných hmot, zhruba 30 až 40 litrů. Zda měl Koloc příslušná oprávnění pro přepravu nadměrného nákladu, nekontroloval, řidiči věřil.

Při převozu tanků jel Janoušek v dodávce za Kolocem. Jeho jízdu sledoval ze vzdálenosti 50 až 80 metrů a označil ji jako „nesmírně poklidnou a ukázněnou“. Samotný střet tahače s vězeňským autobusem Janoušek neviděl, protože v tu chvíli mu výhled zakrýval „velikánský náklaďák, nějaký sypač“, který jel před jeho dodávkou.

Oprava shořelého tanku M36 Jackson z roku 1944 stála podle Janouška 6,7 milionů korun. Dodal, že ji pojišťovna odmítá uhradit, proto se s jejím zástupcem potká příští týden u soudu. Druhý poškozený tank – Stuart z roku 1942 – si v muzeu opravili sami. Od obžalovaného Koloce žádnou náhradu škody nežádá. U soudu dnes také naznačil, že doufá, že bude řidič tahače obžaloby zproštěn.

Příliš rychlý autobus?

Podle Janouška byla nehoda způsobena „řetězením náhod“. To si myslí i Koloc, který už dříve upozornil na nešťastné dopravní značení a zúžení silnice v místě havárie i na chování dalších řidičů, mimo jiné řidiče autobusu.

Popisoval, jak ho vězeňský autobus předjel a zastřel mu tím výhled před sebe. Když začal autobus intenzivně brzdit a otřásl se, chtěl se prý Koloc nehodě vyhnout. Snažil se brzdit a zároveň svůj vůz stočit do svodidel. Nehodě se mu však zabránit nepodařilo.

Někteří z dozorců u soudu vypověděli, že řidič vězeňského autobusu jel příliš rychle. Napomínali ho, aby zpomalil. Šofér Jaroslav B. podle deníku Blesk v červnu u soudu uvedl, že si takové výhrady nevybavuje. Svou tehdejší rychlost při předjíždění odhadl na maximálně 95 kilometrů v hodině, v provozu prý běžně jezdil i 130 km/hod.

Obhajoba nyní požádala soud, aby obstaral jako důkaz kázeňský spis řidiče autobusu, chce také staniční deník z 2. května 2019, do kterého eskorta hlásí časy průjezdů jednotlivých kontrolních bodů a z něhož by bylo možné dovodit, jak rychle vězeňský autobus jel. Z téhož dne žádají advokáti také knihu jízd.

Soud má v plánu vyslechnout 19. září vězně, kteří v autobusu cestovali a byli zraněni. Na 20. října předvolá tři dopravní znalce. Pokud pak bude dokazování vyčerpáno, mohl by senát ve věci rozhodnout.