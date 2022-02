Cizinec, který zapálil byt se spícími krajany, se chce dohodnout na trestu

Požár bytu v šestém patře panelového domu vypukl nad ránem 16. května 2021. Obžaloba tvrdí, že muž měl v úmyslu své krajany usmrtit.

Večer předtím se s nimi totiž pohádal a výsledkem sporu bylo to, že mu nařídili, aby se následujícího dne vystěhoval.

Osmatřicetiletý muž si podle státní zástupkyně nejprve z bytu odnesl své věci do prostor vedlejšího domu. Poté se po páté hodině ráno vypravil na čerpací stanici, kde si bez zaplacení natankoval benzin do plastové konve, kterou odnesl zpátky do bytu.

Ačkoliv věděl, že z něj neexistuje jiná úniková cesta než přes vstupní chodbu, založil v předsíni požár a odešel.

Jednoho z obyvatel bytu vzbudil hluk, a když si všiml ohně, zburcoval i ostatní. Vyběhli na balkon, volali o pomoc a vyhazovali ven hořlavé věci. Marně také zkoušeli plameny uhasit.

Nikdo z přítomných neuměl česky, a tak s prosbou o záchranu netelefonovali přímo hasičům, ale svým příbuzným a majiteli bytu. Pomoc dorazila včas, hasiči ohrožené lidi evakuovali a požár zlikvidovali. Obžaloba zdůraznila, že se v daném domě nachází celkem 36 bytových jednotek.

Poškození žádají po muži odškodné ve výši 906 000 korun, dalšího 1,4 milionu korun se domáhá pojišťovna.

Soud bude pokračovat ve čtvrtek, kdy vyjde najevo, zda se muž dokázal se státní zástupkyní dohodnout na výši trestu. Pokud ne, zahájí soudkyně dokazování.

Obdobný případ, avšak s tragickými následky, se stal v srpnu 2020 v panelovém domě v Bohumíně na Karvinsku. Žhář tam za pomoci benzinu založil požár u dveří bytu v 11. patře. Kvůli jeho počínání zemřelo 11 lidí – někteří uhořeli, další vyskočili z okna.

Mezi mrtvými byly tři děti a těhotná žena. Pachatel, který se svým činem mstil příbuzným, následně uzavřel se státním zástupcem dohodu, v níž přijal doživotní trest.