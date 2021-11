Soud v Ostravě jedná o doživotí pro žháře z Bohumína. Zavinil smrt 11 lidí

Prvotní představy obžalovaného a jeho obhájce byly třicet let vězení, což je nejvyšší trest před doživotím. Ale právě jen trest do konce života vzhledem k děsivým následkům činu požadoval státní zástupce.

Při neveřejném zhruba dvouhodinovém jednání před dvěma měsíci se obě strany nakonec shodly na doživotí, ale bez obvyklého jednání s popisem jeho činu, všech následků a výpověďmi zachráněných lidí coby svědků, co se v plamenech dělo.

Obžalovaný však nesouhlasil s dohodou o náhradě škody, o níž také musí dnes rozhodnout soud. „Obžalovaný se ke všemu přiznal, na nesouhlas o náhradě škody má právo,“ konstatoval státní zástupce Michal Król.

Proti uzavření dohody jsou pozůstalí a jejich zmocněnci. Například zmocněnec Jaromír Parobek uvedl, ze všichni jeho mandanti jednomyslně a spontánně prohlásili, že jsou proti dohodě.

„Nejde ani tak o hrozbu nějakých úlev, ale pomohlo by jim psychicky, kdyby proběhlo úplné hlavní líčení se svědky a dalším dokazováním,“ vysvětlil zmocněnec.

Naopak někteří odborníci upozorňují, že právě líčení detailů ohnivé hrůzy může být pro pozůstalé velmi trýznivé.

I dnes se očekává příchod příbuzných, kteří nijak nezastírali, že Konopku nebudou šetřit a rozhodně mu chtějí dát najevo svou nenávist. Líčení proto provázejí bezpečnostní opatření, například těžkooděnci přivedou Konopku z vazební věznice do největší soudní síně postranní chodbou.

Konopkův čin se počtem obětí stal nejhorším v novodobé historii České republiky. Nesnesl, že se manželka od něj odstěhovala k příbuzným. Naneštěstí se dozvěděl, že v bytě 11. poschodí panelového domu v Bohumíně se v sobotu 8. srpna bude konat rodinná oslava, na kterou nebyl zvaný.

Lidé v hrůze skákali z oken

Opilý nasedl do auta, na pumpě naplnil dvě PET lahve benzinem a před bytem zazvonil. I když mu otevřeli jen nakrátko, stačil trochu hořlaviny vylít do bytu, zbytkem polil vstupní dveře a zapálil. Sám utrpěl lehčí popáleniny, odešel však před dům, kde sledoval, co se bude dít.

V bytě začalo děsivé peklo. Plameny se šířily velmi rychle, smrtící byl i hustý jedovatý kouř. Z patnácti lidí v bytě zemřelo jedenáct, čtyři stačili uniknout přes balkon do sousedního bytu. Mezi oběťmi jsou i tři děti. Pět lidí zemřelo poté, co v zoufalství před obrovským žárem vyskočilo z oken a parapetů. Po pádu z takové výšky neměli šanci na přežití.

Policisté zadrželi Konopku na místě. Nejprve kvůli popáleninám putoval do vězeňské nemocnice, poté bylo rozhodnuto o jeho vzetí do vazby, kde setrvává. V minulosti svůj čin připouštěl, ale hájil se tím, že rozhodně nechtěl nikoho připravit o život, jen lidi v bytě postrašit.

Požár v Bohumíně u pohledu záchranářského vrtulníku (8. srpna 2020)