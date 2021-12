Jak udělat nároží. Smíchov City má návrhy na další fázi výstavby

Tři rezidenční bloky, v nichž by v budoucnu mohlo bydlet až 1 500 obyvatel, budou rozděleny na 31 domů. Vybrané týmy nyní připravují souhrnnou architektonickou studii, pro kterou každý z nich zpracuje návrh tří konkrétních domů.

„Chtěli jsme, aby se na projektu podílelo co nejvíce autorů a zástavba získala přirozenou architektonickou pestrost. Na základě návrhů budou postaveny ucelené městské bloky, které budou ladit se stávající smíchovskou zástavbou,“ říká Leoš Anderle, výkonný ředitel Sekyra Group. Jednotlivé části bloků se budou lišit výškou, proporcemi, barevností nebo zdůrazněním či potlačením určitých prvků.

V čele poroty usedl předseda České komory architektů Jan Kasl. Dále ji tvořili profesor Tomáš Šenberger z Fakulty stavební ČVUT, předseda Výboru pro územní rozvoj hl. m. Prahy Petr Zeman a architekt Tomáš Prouza, jehož ateliér D3A se podílí již na první etapě projektu.

„Práce v porotě naplňovala moje představy o tom, jak se má postupovat při plánování a budování města. Přestože se svou práci snažím vykonávat svědomitě a v zájmu města, občas jsem frustrován, jak fragmentovaný svět územních změn občas neumožňuje pohled do detailu jednotlivé stavby. Zde však práce na urbanistickém konceptu byla již dříve odpracována a porota se mohla soustředit jen na samotnou architekturu,“ konstatuje Petr Zeman.

Podle profesora Tomáše Šenbergera přihlížela porota nejen ke kvalitě vlastního architektonického návrhu, ale vybírala i s ohledem na pestrost navrhovaných řešení a zároveň i na očekávanou a možnou budoucí kooperaci jednotlivých týmů. „Zvolený způsob projektování a následné výstavby nového Smíchova je inspirovaný historickou zkušeností a povede nepochybně k vytvoření příjemně fragmentovaného městského prostředí,“ dodává Tomáš Šenberger.

V rámci projektu Smíchov City již Sekyra Group staví dva obytné bloky. Situovány jsou mezi ulicemi Za Ženskými domovy, Nádražní, Na Valentince a Stroupežnického. Také obyvatelé těchto domů budou mít k dispozici svou vlastní uzavřenou zahradu, podobně jako tomu bývá v historických částech Prahy. Autory návrhů jednotlivých sekcí jsou uznávané architektonické ateliéry. První obytný blok se 195 byty by měl být dokončen začátkem roku 2023.

Bydlení i práce pro 12 tisíc osob

Projekt Smíchov City, který vyrůstá na bývalém nádražním brownfieldu, je největším projektem v širším centru Prahy v jejích moderních dějinách. Celkové náklady přesáhnou 20 miliard korun. Podle předpokladů by měl být kompletně dokončen do 12 let. Pracovat či bydlet by v nové pražské čtvrti mělo zhruba 12 tisíc lidí.

Rezidenční bloky jsou součástí severní etapy projektu Smíchov City. Ta je zaměřena převážně na bydlení, chybět by v ní ale neměla ani řada služeb, restaurací a obchodů včetně supermarketu. Rezidenční část doplní jedna kancelářská budova a park o rozloze přibližně 14 tisíc metrů čtverečních, který je výměrou srovnatelný s Valdštejnskou zahradou. Dominantou jižní etapy Smíchov City bude kampus pro Českou spořitelnu.

Celý projekt protne kilometrová pěší zóna. Ta má plnit funkci nejen komunikační osy, ale i místa setkávání a občanských aktivit. Bude se jednat o nejdelší pěší bulvár v Praze. Nová čtvrť se dočká také vybudování nové základní školy, zdravotnických zařízení a lávky, která spojí Smíchov City s rekonstruovaným smíchovským nádražím. Čtvrť je navržena na principu města krátkých vzdáleností, přízemí všech domů je proto věnováno nebytové funkci, vedle těch největších prostor pro nákup potravin nebo restaurace zde vznikne více než sto malých provozoven, obchodů a služeb.