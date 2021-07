Praha chce po vládě garanci financování okruhu, směna majetků jinak nebude

„Vzhledem k finanční náročnosti a dlouhému časovému horizontu investice nám přijde ideální varianta garančního zákona, který snad příští sněmovna schválí,“ řekl primátor Prahy Zdeněk Hřib.

V důsledku toho Praha upraví návrh stávajícího memoranda, které bude vládě předloženo v průběhu srpna. Podle Hřiba by k finálnímu podpisu obou stran mohlo dojít v září.

„Důvod, proč my trváme na garancích, je prostý. Při poslední směně jsme panu premiérovi (Andreji Babišovi pozn.red.) uvěřili slibům, že ve Fakultní nemocnic Královské Vinohrady bude traumacentrum. Přestože to vyhlásil na tiskové konferenci a vznik traumacentra byl i ve smlouvách, pár dní na to na další konferenci řekl, že tam nebude,“ dodal.



Při posledním jednání mezi premiérem a primátorem vznikl návrh, že by dostavbu zbylé části pražského okruhu převzal od města stát formou takzvaného PPP projektu (Public Private Partnership).

Hřib dnes na tiskové konferenci ale uvedl, že město preferuje variantu dotace 60 miliard.

Z Městského (vnitřního) okruhu zbývá dostavět desetikilometrový úsek mezi výjezdem z tunelu Blanka v Pelc-Tyrolce a Štěrboholy. Původně měla vést silnice v tunelech jen necelou polovinou trasy, ale nyní se již počítá s tím, že bude zahloubena téměř celá trasa.

Náklady zatím vyčísleny nebyly, ale počítá se s investicí 60 až 100 miliard korun.