Byl to přestupek, řekla policie o šikanování agenturních dělníků ve firmě

„Přihlásili se dva agenturní zaměstnanci, kteří byli napadeni a utrpěli přitom zranění, která si vyžádala pracovní neschopnost. Jeden agenturní zaměstnanec měl naražená žebra a druhý pohmožděnou páteř a drobná poranění na hlavě,“ popsal týdeník Škodovácký odborář důsledky šikany, k níž mělo dojít v polovině listopadu v hale M13 v mladoboleslavském závodě.

Firma už na konci loňského roku dala výpověď pěti zaměstnancům, kteří šikanovali své kolegy.

Důvodem teroru byly pravděpodobně osobní vztahy mezi pracovníky. Odbory tvrdily, že ani nadřízený mistr šikanovaných pracovníků včas nezasáhl.

Svědci podle týdeníku popsali, že útočníci například nalákali spolupracovníka k bedně s materiálem, chytli ho za nohy i ruce a hodili ho dovnitř, zavřeli nad ním víko a sedli si na něj, aby nemohl vylézt.

Pak do bedny otvorem nastříkali sprej imitující exkrementy. Takto tam svou oběť drželi dlouhé minuty.

Kromě toho podle listu šikanovaným kolegům zalepovali vteřinovým lepidlem úchyty na šrouby, do kterých pak nešlo nic namontovat. Do hrníčků s kávou nalévali projímadlo a pozorovali, co se zaměstnancům stane. Nechybělo také oslovování starších zaměstnanců vulgarismy.