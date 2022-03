Recidivista vykradl hotel i úřad, policie jej našla spícího v autovraku

Zloděj se v lednu dopustil dvou krádeží. „Nejprve vstoupil dvacátého ledna v brzkých ranních hodinách do hotelu v ulici Na Příkopě a pod smyšlenou legendou, že je jedním z ubytovaných hostů, se dostal dovnitř,“ popsal policejní mluvčí Richard Hrdina.

Poté se muž v šatně pro personál zmocnil univerzální magnetické karty, která slouží pokojové službě. Otevřel dveře do jednoho z pokojů a ukradl z něj batoh s mobilním telefonem, platebními kartami a penězi.

V pokoji spali dva hosté. Jeden z nich se hlukem probudil a zloděje si všiml. Ten se dal okamžitě na útěk a host jej začal pronásledovat.

„Recepční hotelu okamžitě zareagovala a podařilo se jí před zlodějem uzamknout hlavní vchod a tím ho uvěznit uvnitř,“ řekl mluvčí. Recepční zavolala na tísňovou linku, zloděj však ještě před příjezdem hlídky rozkopal boční vstup a utekl.

Televizi ukradenou v úřadu nechal na střeše

Hned další den večer se muž vloupal do budovy úřadu ve Vodičkově ulici. Využil vedlejší rekonstrukce domu, díky které se dostal až do horních pater. Tam si otevřel okno a po žebříku vylezl na střechu úřadu, kde rozkopl dvoukřídlé dveře vedoucí do 7. patra a postupně se vloupal do několika kanceláří.

Z nich si odnesl osobní věci pracovníků a ze zdi vytrhl televizi. Tu však musel nechat na střeše, protože ji nedokázal po žebříku snést dolů.

Na kamerových záznamech policisté recidivistu poznali. Jelikož však nemá trvalé bydliště ani zaměstnání, nevěděli, kde ho hledat. Nakonec jej našli vršoviští policisté spícího v autovraku.

Kriminalisté zjistili, že šestatřicetiletý muž byl na konci listopadu propuštěn z vězení, kde si odpykával čtyřletý trest za majetkovou trestnou činnost.

„V současnosti čeká ve vazební věznici na hlavní líčení, po kterém může strávit ve vězení další tři roky,“ uzavřel mluvčí.