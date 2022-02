Recidivista vykradl poslaneckou kancelář, vzal dvě televize i kávovar

Do poslanecké kanceláře na Dlouhé třídě v Havířově se jednačtyřicetiletý místní muž vloupal minulý týden.

„Do 48 hodin od oznámení policisté už pracovali s konkrétním jménem podezřelého, kterého mohli vzápětí zadržet,“ řekla policejní mluvčí Zlatuše Viačková s tím, že z kanceláře zmizely dva televizory. Celková škoda činí zhruba 11 tisíc korun.

Zloděj nebyl policistům neznámý, právě naopak. Jde o recidivistu s patnácti záznamy v trestním rejstříku, z vězení naposledy vyšel v létě 2020.

„Kriminalisté během procesních úkonů důvodně podezřelému prokázali zapojení v další trestné činnosti majetkového charakteru. Ve čtyřech skutcích jsou zapojeni i jeho spolupachatelé, jejich prověřování a kompletování je vedeno samostatně,“ sdělila policejní mluvčí.

Soud vyhověl žádosti o vzetí zadrženého do vazby, nyní mu hrozí další vězení od půl roku do tří let.

Poslanec a primátor: O politiku mu určitě nešlo

Okradený poslanec a současně i havířovský primátor Josef Bělica uvedl, že mu zloděj z kanceláře vzal i kávovar. „O politiku mu určitě nešlo, protože notebook v kanceláři zůstal. Už ho tam však nemám,“ řekl Bělica s tím, že policistům děkuje za rychlé vyřešení případu.

V jeho poslanecké kanceláři se kradlo poprvé, v minulosti mu však zloději už vzali motocykl a jízdní kolo. „I tehdy policisté odvedli dobrou práci, protože motocykl našli,“ zmínil Bělica.