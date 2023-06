Voda je dobrá, koupaliště připravená. Přírodní plovárny mají první plavce

Městská část Praha 6 minulý týden otevřela novou odpočinkovou plochu na jižním břehu vodní nádrže Džbán. Prostor na koupaní je to menší než ten na pravém břehu, ale ten soukromý majitel ani letos neotevřel kvůli sporu s radnicí o zastavění místních pozemků.

Pro návštěvníky jsou k dispozici nejen lehátka k odpočinku a na opalování, ale i občerstvení. Provozovatelem Džbán Parku je společnost Baden Baden, která provozuje také plovárnu na Štvanici.

„Po mnoha nesnadných jednáních a hledání podoby úvodní sezony se nám podařilo dospět k cíli a první sezona Džbán Parku tak mohla být zahájena,“ uvedl Štěpán Barták, zastupitel odpovědný za veřejný prostor a areál Džbán.

Odpočinková plocha je v provozu do konce září za příznivého počasí každý den od 9 do 22 hodin. Pro letošní rok zde zatím provozovatelé neplánují žádné terénní úpravy, stavby ani oplocení pozemku. Návštěvníci mají k dispozici mobilní toalety.

„Lidé tak získají další místo pro relaxaci a odpočinek. Navíc se s tímto počinem pojí jedna zajímavost, a to že s názvem nám pomohla umělá inteligence,“ dodal starosta Prahy 6 Jakub Stárek (ODS).

Biotop ve Lhotce i Radotíně

Šestou koupací sezonu zahájilo biotopové koupaliště ve Lhotce. Od pondělí do čtvrtka má během června areál otevřeno od 10 do 18 hodin, od pátku do neděle od 9 do 19 hodin. Během letních prázdnin bude otevírací doba prodloužena až do osmi večer. Vstupné zůstalo beze změn. Dospělí zaplatí za celý den 150 korun, děti do 15 let a senioři nad 65 let 100 korun.

„Díky příznivému vývoji počasí a stavu podzemních vod je koupaliště momentálně v zásobování vodou z vrtů plně soběstačné. Také díky tomu se nám daří udržovat vysokou kvalitu vody v biotopu. Koupaliště chceme v dalších letech rozvíjet. Pravidelní návštěvníci se mají rozhodně na co těšit,“ uvedl místostarosta Prahy 4 Jan Hušbauer (ANO). Aktuální obsazenost koupaliště, teplotu vody a kompletní ceník vstupného návštěvníci zjistí na webu koupaliště.

Ještě před Lhotkou se v roce 2014 otevřel biotop v Radotíně. V areálu se nachází koupací jezero, biologické čisticí jezero, letní převlékárny, venkovní sprchy, dětské hřiště a letní toalety. Celodenní vstupné je 150 korun, zlevněné za 100 korun.

Koupání v Motole

Přírodní koupaliště Motol patří k místům, kde se dobrá kvalita vody drží dlouhodobě. Od hygieniků mělo celou sezonu v roce 2019 a 2021 jedničku, i vloni bylo vhodné ke koupání až do konce srpna, kdy se ale kvalita vody zhoršila na trojku. Koupaliště má i oddělenou pláž pro nudisty.

Největší vodní plochou v Praze s rozlohou přes 40 hektarů je přehradní nádrž na potoce Botič v sousedství hostivařského lesoparku – hostivařská přehrada. Návštěvníci se zde mohou svlažit denně od 9 do 20 hodin. Celodenní vstupné přijde také na 150 korun. Kromě hlavní dlouhé písčité pláže s pozvolným vstupem do vody nechybí zázemí v podobě převlékáren, sprch, stánků s občerstvením i několik sportovišť.

Na konci hostivařské přehrady, v nejklidnější části areálu, je jedna z nejstarších nudistických pláží v České republice. Je oddělená od hlavní pláže přilehlým lesem a zároveň je spojená s hlavní bránou silnicí. I nudistická pláž je vybavena zázemím.