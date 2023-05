Nekonečná fronta a dvacet komisí. Přijímačky jsou martyrium pro všechny

Gymnázium přijímá celkem 60 dětí, přičemž ve druhém kole jich může vzít pouhých 12. Omezený počet míst uchazeče neodradil, stejně jako ani školné ve výši 65 nebo 85 tisíc korun.

„Tohle jsou rodiče ochotní zaplatit, jen aby se jejich děti dostaly na nějaký gympl, protože bohužel moc možností už nemají,“ okomentovala situaci Zuzana M. na Facebooku.

„Minulý rok jsme měli 650 uchazečů, letos je to dvakrát tolik. Ta čísla jsou opravdu šílená. Lidé skutečně museli čekat v řadě venku a my je brát podle pořadí,“ uznala ředitelka gymnázia Taťjana Pergler.

První ze dvou dnů druhého kola přijímacího řízení proběhl ve středu. Podle Pergler ve škole zasedalo dvacet komisí, které vedly pohovory od 13:30 až do 18:00 hodin. Tímto tempem stihly odbavit všechny čekající zájemce.

Budova gymnázia by neměla mít problém pojmout i další studenty, nedostala však k tomu svolení od magistrátu. „Budeme o to bojovat, ale očekáváme, že to rozhodnutí bude legislativně až od 1. září školního roku 2024/2025,“ uvedla ředitelka.