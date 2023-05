Deváťáků je moc, volných míst málo. Boj o přijetí na střední školy vrcholí

„Mám v hlavě desítky telefonátů až zoufalých rodičů, volají k nám z celého kraje, ale i z Brna nebo Vyškova,“ popsala ředitelka Soukromého gymnázia a střední odborné školy v Kunovicích Jana Kapalková. Škola otevřela novou gymnaziální třídu a nabídla ji krátce před podáním přihlášek. S tím, že se naplní až v druhém kole, proto počítala. Před pár dny ho ukončili a mají plno.

Na zvolené školy se letos nedostali ani žáci s výborným prospěchem. „Přihlásily se nám děti, které rozhodně mají předpoklad studovat gymnázium. Psychicky to ale bylo letos náročné, tlak kolem přijímacích zkoušek byl opravdu velký,“ míní Kapalková.

Z devátých tříd totiž letos vychází silnější populační ročník, než jsme byli v minulých letech zvyklí. Letos je deváťáků ve Zlínském kraji o 570 víc než loni, což na počet středních škol není extrémní množství. Jen na Zlínsku je čtrnáct státních a šest soukromých institucí, které nabízejí maturitní obory. V celém kraji je víc než šedesát středních škol, včetně uměleckých. Statistika však neuvádí, jak jsou počty žáků rozložené v rámci regionů.

„Když vezmeme celkovou kapacitu středních škol v kraji, tak volná místa samozřejmě budou. Ale tužby a přání všech jednotlivých žáků se zřejmě nenaplní,“ zhodnotil ředitel Střední průmyslové školy v Otrokovicích Libor Basel.

Škola nabízí tři maturitní obory, a jestli na některý z nich vypíše druhé kolo, zatím jasné není. Téměř jistě to ale nebude v kombinovaném oboru mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení, kde měli dvakrát větší zájem, než je kapacita. Nabízí možnost získat jak výuční list, tak i maturitu. Pro žáky je náročnější, protože musí zvládnout odborný výcvik, ale zároveň stejné množství učiva jako jiní maturanti.

„Je to ale určitě správná cesta, takto kombinované obory nabízejí i další školy, a i když to na žáky klade vyšší nároky, zájem roste,“ dodal Basel.

Rodiče s přihláškami více taktizovali

Už loni měly některé děti problém s přijetím, zejména na gymnázia ve velkých městech. Rodiče to varovalo a letos s přihláškami více taktizovali. V minulosti zájemci o všeobecné vzdělání posílali obě přihlášky na gymnázia. Letos více kombinovali a zavedená gymnázia proto evidovala zhruba stejné, nebo i nižší počty přihlášených.

Větší zájem poznaly školy v menších městech a okrajových částech kraje nebo třeba obchodní akademie. „U nás byl třicetiprocentní nárůst přihlášených. Do IT oboru jsme mohli přijmout jen jednoho ze čtyř zájemců,“ popsal ředitel Obchodní akademie v Uherském Hradišti Jiří Durďák.

Pro školy obecně to znamená přesun žáků s nejlepšími studijními předpoklady. „U nás nastala až paradoxní situace, kdy máme v oboru agropodnikání studentku, která se nedostala na gymnázium, přestože měla samé jedničky na prestižní základní škole,“ potvrdil ředitel Střední odborné školy a Gymnázia ve Starém Městě Bedřich Chromek.

Zájem je o zdravotnické školy

Také zde gymnázium naplnili a s druhým kolem nepočítají. Naopak už zmíněné agropodnikání a obor mechanik seřizovač v něm nabídli. Zájemci se mají hlásit do 22. května.

Jisté ještě není, jestli se objeví volná místa na gymnáziích ve Slavičíně a Valašských Kloboukách, kde obvykle bývají, vzhledem k umístění obou škol na periferii kraje i republiky. Pokud ano, uspokojí jen pár jedinců. V Kloboukách měli padesátiprocentní nárůst přihlášek a aktuálně ještě řeší několik odvolání.

Ve Slavičíně začnou, kvůli urychlení celého procesu, rodiče žáků přijatých na gymnázium obvolávat. Dva jiné obory už škola do druhého kola poslala, a to informační technologie a mechanik seřizovač. Přihlášky přijímá do pátku.

Jako dobrou volbu žáci vyhodnotili i zdravotnické školy. Ve Zlíně dělal přijímačky historicky nejvyšší počet zájemců, na 81 míst jich bylo 204. „Tři třídy oboru praktická sestra bez potíží zaplníme a plný bude i tříletý obor ošetřovatel,“ uvedl ředitel školy Hynek Steska. Ve Vsetíně je situace obdobná, jen s tím rozdílem, že jsou k dispozici dvě maturitní třídy.

Zájemcům o druhá kola přijímacího řízení slouží jako pomocník krajský portál zkola.cz, kde jsou aktualizované přehledy nabízených volných míst, včetně termínů přihlášení. Najdou tam jak maturitní, tak také učební obory. I u těch školy letos zaznamenaly nárůst počtu přihlášených.