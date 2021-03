Propocení či kolabující na zemi, středočeští zdravotníci se fotí na pokraji sil

Ze středočeských nemocnic přichází stále více svědectví o závažnosti aktuální situace. Zdravotnický personál svádějící nekonečný boj o zdraví a životy pacientů s nemocí covid-19 je vyčerpaný a na pokraji sil.



Tíživou situaci popsala například vrchní sestra chirurgie v Nemocnici Nymburk Ivana Vejvodová. „V oblecích, upocení, unavení, přesto rozhodnutí svoje svěřence zachránit nebo jim ulehčit jejich poslední cestu. Kolikrát se obléknou a svléknou, nikdo z nich nepočítá. Nadýchaní dezinfekcí běhají od jednoho pacienta k druhému a mění jednu kyslíkovou láhev za druhou, jelikož lůžka s centrálním rozvodem kyslíku máme na tomto oddělení pouze čtyři,“ popsala práci svých kolegyň a kolegů v otevřeném dopise.

„Z mnoha pokojů se ozývá nářek, těžký dech, volání. Většinou šlo o pacienty polymorbidní, imobilní, inkontinentní, ale i toto kritérium už není pravdou. Leží nám tu stále mladší ročníky,“ zdůrazňuje Vejvodová.

„Covid je neúprosný a stejně jako mění plíce, mění psychiku nemocných a agresivita přestává být výjimkou. Personál tak supluje mnoho oborů. Nikdo se neptá, jestli to zvládneme, musíme,“ dodává s tím, že si mnoho lidí ani neuvědomuje, jak složitá péče o covidové pacienty je.

Sestry i lékaři proto žádají veřejnost o dodržování protiepidemických opatření. „Prosíme všechny „hrdiny“, kteří ignorováním vládních opatření bojují proti systému a vládě, aby si uvědomili, že tím, komu ubližují, jsou ve finále zdravotnici, kteří v práci nechávají kus sebe, aby bojovali o životy lidí s koronavirem,“ uvedla příbramská nemocnice.

Dvanáct nemocnic má plno

Podobná situace přitom panuje ve většině středočeských nemocnic, jež se nadále potýkají s velkým náporem pacientů s koronavirem, kteří v mnoha případech potřebují intenzivní péči.

Takzvaný stav hromadného postižení osob platí už ve 12 zařízeních v kraji, naposledy jej ve čtvrtek vyhlásila nemocnice v Kladně. Stav, při němž péče už neodpovídá běžnému standardu, tak aktuálně platí ve všech pěti středočeských oblastních nemocnicích.



Vedení Středočeského kraje doufá, že by se v nejbližších dnech mohl každodenní nárůst počtu nově hospitalizovaných pacientů s covid-19 v nemocnicích zastavit. MF DNES to řekl krajský radní za oblast zdravotnictví Pavel Pavlík (ODS). „K pátečnímu ránu máme v krajských nemocnicích hospitalizováno 865 pacientů s covid-19 a z toho 189 jich je na jednotkách intenzivní péče. Je to opěr mírný nárůst,“ uvedl Pavlík. „Doufám, že jsme tím v pátek dosáhli vrcholu a začne to pomalu klesat,“ věří Pavlík.

Upozorňuje ale, že se situace může lišit region od regionu. Třeba v Kolíně, který patří k nejvíce zasaženým regionům kraje, varují před přílišným nadšením. „Z počátku minulého týdne byl podíl pozitivně testovaných vzorků odebraných v naší odběrové buňce více než 80 procent. A je otázkou, zda se k nám někteří z těchto pacientů ještě nedostanou,“ varoval ředitel kolínské nemocnice Petr Chudomel.

K optimizmu by ale mohl přispět fakt, že celkově v kraji mírně klesá celkový počet nakažených. Podle posledních dostupných údajů ministerstva zdravotnictví ze čtvrtka v regionu přibylo 1 658 pozitivně testovaných, a to je proti minulému čtvrtku o 960 méně. Také celkový počet 12 852 nakažených za uplynulý týden je oproti předchozímu týdnu o 1 780 nižší.