O formuli na Karlově mostě jsme nevěděli, povoloval se film, diví se radní

O povolení na točení reklamy s formulí 1 pro český Red Bull se zajímal na čtvrtečním zastupitelstvu hlavního města Patrik Nacher (ANO). Odpovídala mu radní pro kulturu Hana Třeštíková, ale jasných informací se mu nedostalo.



„Byli za námi organizátoři možná ještě před Vánocemi. Přišli za mnou s otázkou, jestli mohou uskutečnit přejezd formule přes Karlův most. Já jsem řekla, že si myslím, že to nepůjde. Poslala jsem je za panem náměstkem Adamem Scheinherrem (náměstek primátora pro dopravu pozn. red.), který řekl, že to nepůjde. Pak za panem primátorem, který řekl, že to nepůjde. Pak jsme o nich neslyšeli až do včerejšího (středa 21. 4., pozn. red.) rána. Tuším, že asi byli vyjednávat s Prahou 1, ale nevím jak jejich vyjednávání dopadlo,“ sdělila Třeštíková.



O případném pronájmu Karlova mostu musí rozhodovat vlastník, což je v tomto případě hlavní město, to se však rozhoduje vždy až po konzultaci s radnicí Prahy 1.

„Hlavní slovo má městská část, která má největší přehled o svém území i svých obyvatelích. Bez souhlasu městské části se takové akce nemohou konat,“ sdělil k postupu mluvčí magistrátu Vít Hofman.



Mělo jít o film

Podle informací radního pro majetek Jana Chabra (TOP 09) ale nebyla žádost o středeční pronájem mostu jasně formulovaná. Magistrátní úředníci mysleli, že povolují jen natáčení filmu.

„Byla to na nás trochu bouda. Praha 1 dala stanovisko, že s tím souhlasí, stejně tak památkáři a náš odbor to podepsal. V předmětu ale stálo, že jde o pronájem pro film. Kdyby se věděl skutečný účel, tak k tomu nedošlo,“ řekl redakci iDNES.cz Jan Chabr.

Samotná jízda monopostu F1 zanechala v Praze navíc stopu v podobě černých dlažebních kostek. Fleky od pneumatik zůstaly na Karlově mostě, Hradčanském náměstí, nebo u pohyblivé hlavy Franze Kafky u obchodního domu Quadrio.

bflmpsvz @pflmbsvz @honzakoubek @MichaelRozsypal Coz az uvidi rozhorceni lide tohle https://t.co/uwWGExigG9 oblíbit odpovědět

Podle informací Technické správy komunikací měli čištění ulic zajistit filmaři. V případě Karlova mostu bylo ale znečištění chodníku znát i dnes dopoledne, jak je vidět na pořízených záběrech.

Podle mluvčího radnice Prahy 1 Martina Šebesty organizátoři akce ještě k čištění nepřikročili. „Veškerá eventuální poškození zaplatí právě oni. Podle našich informací na místo zítra vyšlou úklid,“ řekl Šebesta.

Mluvčí radnice doplnil, že kromě jednorázové sazby 250 tisíc korun za pronájem Karlova mostu zaplatili organizátoři za zábor asi na deseti místech města místní poplatek 33 190 korun a dar do bezpečnostního fondu 32 690 korun.