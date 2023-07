Stavba nového úseku Pražského okruhu mezi Běchovicemi a D1 začne příští rok

Připravovaný úsek Pražského okruhu mezi Běchovicemi a dálnicí D1 by se měl začít stavět už příští rok, dnes to oznámili zástupci Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) a ministerstva dopravy. Vydání stavebního povolení očekává ŘSD ještě letos. Stejně tak by do konce roku měla být hotová související kompenzační opatření v šestnácti různých lokalitách, která zmírňují vlivy stavby na životní prostředí. Podle ŘSD náklady na ně činí jednotky milionů korun.