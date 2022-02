Praha pošle Ukrajině deset milionů, pro uprchlíky má 2 420 lůžek

„Jako neúčelnější se v tuto chvíli jeví, že hlavní město poskytne příspěvek renomované organizaci Člověk v tísni, která dlouhodobě poskytuje humanitární pomoc na Ukrajině, a nyní připravuje pomoc v reakci na nastalou situaci,“ řekl primátor, který návrh zastupitelům předložil. Dodal, že Praha podporuje jednotnou Ukrajinu a svobodný Kyjev.

Podporu Ukrajině schválili zastupitelé jednomyslně. „Nepovažuji to jen za symbolické gesto, byť i to má význam, ale jako závazek, že budeme hledat formy pomoci občanům Ukrajiny jak v Praze, tak i Ukrajincům, kteří jsou v ohrožené Ukrajině," řekl předseda zastupitelů opoziční ODS Zdeněk Zajíček.

Podle primátorova náměstka Petra Hlubučka (STAN) budou uprchlíci umístěni nejprve v zařízení pro zajištění cizinců ve Vyšní Lhotě, odkud pak budou převezeni do krajů. „K dnešnímu dni máme připraveno 2420 lůžek v hotelích, ubytovnách, internátech. Jsme domluveni s DPP, že dají k dispozici k dopravě autobusy. Aktivujeme projekt Asistenční centrum pomoci ve spolupráci s hasičským záchranným sborem," řekl Hlubuček.

Na magistrátu vznikne zároveň pracovní skupina, která se bude situací zabývat. „Je to reakce na to, že situace se může dynamicky vyvíjet," řekl Hřib. Ve skupině budou zástupci všech stran v zastupitelstvu. "Těch problémů, které se na nás valí, je celá řada," řekl opoziční zastupitel Ondřej Prokop (ANO). Potíže podle něj mohou nastat v případě povolání Ukrajinců do armády v Česku ve stavebnictví či zdravotnictví, neboť jich v těchto oborech pracuje celá řada.

MHD pojede s ukrajinskými vlajkami

DPP vyvěsí na své vozy ukrajinské i kyjevské vlajky na podporu sesterských dopravních podniků.

Město rovněž prověří možnost ukončení partnerství s Moskvou a Petrohradem. Partnerské smlouvy jsou pozastaveny od roku 2014 v reakci na anexi Krymu Ruskem. Města v uplynulých letech žádné společné projekty neuskutečnilo. „Není to krok proti běžným Rusům, ale je zjevné, že ta spolupráce v nebude dávat žádný smysl," řekl Hřib.

Ruská armáda dnes ráno zahájila letecký i pozemní útok na Ukrajinu. Ruský prezident Vladimir Putin v televizním vystoupení oznámil, že dal svolení ke speciální vojenské operaci na ukrajinském Donbasu, poté svědci z řady měst po celé Ukrajině začali hlásit silné výbuchy nebo zvuky znějící jako dělostřelecká palba. Ukrajinská pohraniční stráž uvedla, že ruské síly napadly hranici Ukrajiny z Ruska, Běloruska i z anektovaného poloostrova Krym. Kroky Moskvy odsoudili západní lídři a slíbili tvrdé sankce vůči Moskvě.