Vánoční strom na Staroměstském náměstí zhasl jako výraz solidarity s Ukrajinou

„Je nutné si uvědomit, že jen pár set kilometrů od nás jsou miliony lidí, kteří letos přišli o to, co my tady považujeme za naprostou samozřejmost, a to je elektřina a světlo. (...) Chtěl bych ukrajinským městům popřát, aby stejně jako tento vánoční strom se znovu rozsvítí, tak aby i ukrajinská města se brzo znovu rozsvítila,“ řekl před zhasnutím světel na vánočním stromu pražský primátor Zdeňka Hřiba (Piráti).

Zhasnutí pražského vánočního stromu přihlížely stovky lidí. Někteří na akci přišli cíleně, další na náměstí byli jako návštěvníci vánočních trhů na centrálním pražském náměstí.

Ukrajinský chargé d’affaires Vitalij Usatyj na Staroměstském náměstí poděkoval Čechům za podporu válkou zasažené země a připomněl, že Ukrajina je pod ruskou palbou 301 den. Rakety a drony podle něj zničily přes 60 procent energetické infrastruktury na Ukrajině, a mnohé domácnosti jsou proto bez tepla a světla.

Sbírka Světla pro Ukrajinu

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve své zdravici zdůraznil, že Ukrajina nadále potřebuje podporu. „Potřebuje ji lékař, který operuje ve tmě. Každý otec a každá matka, kteří dělají vše pro to, aby svým dětem zajistili vše potřebné i ve tmě. Každý Ukrajinec, který navzdory tmě i dále věří ve svobodu,“ řekl.

Jako projev solidarity s Ukrajinou podle iniciátorů akce měla ve středu, v den zimního slunovratu, a tedy nejtemnějším dni roku, zhasnout rovněž osvětlení vánočních stromů mimo jiné v New Yorku, Londýně či Vratislavi.

MZV ČR @mzvcr Na @mzvcr jsme se připojili k akci Světlo pro Ukrajinu, kterou pořádá ministerstvo zahraničí @MFA_Ukraine a zhasnuli jsme Černínský palác. Máme tak možnost se zamyslet, v jaké temnotě se právě teď Ukrajinci nachází. Tma ale nikdy nezvítězí a vyhraje.

K akci se připojilo i české ministerstvo zahraničí a zhaslo světla v Černínském paláci. Do tmy se ponořilo například i sídlo Evropské komise Berlaymont v Bruselu.

V Londýně zhasnul vánoční strom na Trafalgarském náměstí. Své světla vypnula i Canterburská katedrála a ve Skotsku například zámek Holyrood, sídlo skotského parlamentu. Kromě britských měst a Prahy se do akce zapojila i Varšava, Vilnius, Toronto, New York, Riga a mnoho dalších.

Ukrajinský prezident inicioval na nákup elektrocentrál a generátorů pro Ukrajinu sbírku, která nese název Světla pro Ukrajinu. Zájemci mohou přispět mimo jiné přes web United24.

Západní země a humanitární organizace nyní posílají na Ukrajinu desítky generátorů. Česká republika jako pomoc zemi ve válce vyčlenila devět generátorů, z nichž nejvýkonnější je schopný vyprodukovat energii dostatečnou například pro udržení provozu menší nemocnice či zajistit dodávky vody. Praha podle svého primátora odeslala dříve na pomoc lidem v ukrajinských městech Kyjev a Mykolajiv 626 naftových topidel a 18 elektrocentrál.