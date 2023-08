Praha zkoumala možnosti škol. Magistrát slibuje více míst i digitální přihlášky

Školáci a předškoláci v hlavním městě ● Dětí v posledním ročníku mateřské školy (5 let) je v Praze 13 534. ● Dětí s odkladem (6 a více let) čeká v metropoli na nástup do 1. tříd 2 048. ● 1 118 dětí bylo minulý rok v přípravných třídách základních škol. ● 15 dětí navštěvovalo přípravný ročník speciálních mateřských škol. ● Celkem tedy bylo v Praze ve školním roce 2022/2023 16 715 dětí v předškolním vzdělávání. ● Od září nastoupí do devátých tříd v Praze 12 528 žáků, meziroční nárůst deváťáků je 19,9 procenta. ● Ubývá však ukrajinských školáků. Zatímco v září 2023 jich v Praze studovalo na ZŠ 50 849, na jaře už to bylo jen 49 483. Zdroj: ČSÚ