Školu mají za rohem, ale čeká je dojíždění. Praha 8 řeší změnu spádovosti

Městská část provozuje 18 mateřských, 15 základních a šest smíšených základních a mateřských škol.

„Ze školského obvodu ZŠ a MŠ Lyčkovo náměstí chceme vyjmout osm ulic, ze školského obvodu ZŠ a MŠ Petra Strozziho tři ulice. Jde o developerskou výstavbu severně od ulice Pobřežní. Všech 11 ulic pak včleníme do školského obvodu ZŠ Palmovka,“ uvedl místostarosta Matěj Fichtner (ANO).

Mezi ulice, které by po schválení vyhlášky nepatřily do spádové oblasti ZŠ a MŠ Lyčkovo náměstí, mají být zvoleny Breitfeldova, Karolinská, Kelsenova, Rohanské nábřeží, Rohanský ostrov, U Mlýnského kanálu, Za Karlínským přístavem a Zábranská. Do spádové oblasti ZŠ a MŠ Petra Strozziho by pak nepatřily Buriánkova, Růžodolská a Vitáčkova.

Situaci na Lyčkově náměstí komplikuje i výstavba na Rohanském ostrově. Tam sice má v budoucnu vzniknout nová škola, ale do té doby děti patří spádově do Karlína. Zastupitelé letos v květnu rozhodli, že radnice má jednat s magistrátem o rozšíření školy, ke které potřebuje dostavět dvě křídla. Na školu se letos přihlásilo 35 dětí nad její kapacitu. Škola chtěla děti, které přijme, losovat. Proti tomu se postavili rodiče a škola od toho nakonec ustoupila.

Pro změnu spádových oblastí na Praze 8 je však zapotřebí změnit platnou obecně závaznou vyhlášku hlavního města. „Žádost o změnu vyhlášky jsme odeslali hlavnímu městu,“ dodal Fichtner.

Pro děti, kterých by se tato plánovaná změna dotkla, by to znamenalo o kilometr a více delší cestu do školy na Palmovce.

Na Rohanském ostrově má v budoucnu vyrůst škola až pro tisícovku dětí. Jakmile bude dokončena, budou do ní chodit nejen děti z nové výstavby, ale radnice opět může změnit spádovost.

Podle Fichtnerova vyjádření na květnovém zasedání zastupitelů Praha 8 potřebuje pro školy, včetně stavby školy na Rohanském ostrově, 2,5 miliardy korun. „Ale spíš to bude více, a to se bavíme jen o základních školách,“ řekl tehdy. Zastupitelé se proto rozhodli vyzvat magistrát k jednání a zároveň ministerstvo školství, aby opět zřídilo dotační program pro hlavní město.