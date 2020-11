Pražští radní chtějí zakázat petardy, omezení se netýká profesionálů

Nová vyhláška zakazuje amatérské ohňostroje v poslední den v roce a

1. ledna.

„Všichni víme, že Praha během silvestrovské noci vypadá jak bojiště. Trpí Pražané i zvířata. Každoročně zachraňujeme desítky poraněných labutí ale i dalších zvířat, která jsou kvůli pyrotechnice zraněná, nebo vyděšená,“ řekl k návrhu nové vyhlášky náměstek pražského primátora a radní pro bezpečnost Petr Hlubuček.

Zákaz by se týkal několika zón. Petardy by se nesměly odpalovat na území památkové rezervace, v parcích, na vodní hladině a padesát metrů od břehu. Lidé by si nesměli pyrotechniku zapálit ani 250 metrů od areálu pražské zoo.

Podle radního Hlubučka se zákaz nevztahuje na profesionální ohňostroje, které získají od městské části povolení.

To se například týká organizátorů novoročního ohňostroje ze spolku Ohňostroj pro Prahu, kteří pro Pražany chystali ohňostroj i loni.

Akce již získala záštitu druhé městské části a organizátoři chtějí peníze na ohňostroj získat pomocí veřejné sbírky. Stejně jako loni by měli ohňostroj odpálit z bastionu u parku Folimanka.

19. června 2018