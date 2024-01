Blikající obrazovky ve výlohách hyzdí Prahu, expert radí alespoň snížit jas

„Je to nevkusné, v některých případech i nebezpečné,“ komentuje obyvatel hlavního města Jan Koběrský displeje.

„Praha může regulovat veřejný prostor, tam ale její pravomoci končí. Tyto reklamy září zevnitř. Na veřejný prostor, obyvatele a návštěvníky ale mají stejný dopad jako venkovní reklamy,“ tvrdí pražský radní pro majetek a transparentnost Adam Zábranský (Piráti), který podle svých slov ministerstvu průmyslu a obchodu navrhoval rozšíření pravomocí pro obce, aby tento typ inzerce mohly usměrňovat.

„Řekli, že si nejsou jisti, zda by to bylo ústavně komfortní vzhledem k tomu, že jde o regulaci soukromého vlastnictví. Podle mě, pokud má reklama dopad na veřejné prostranství, a zvlášť v centru Prahy svítí různými světly, je to nevhodné a nedělá to metropoli dobré jméno,“ míní Zábranský s tím, že se na MPO v této věci obrátí znovu.

Obrazovka nebo stroboskop

Mnozí Pražané považují blikající obrazovky za rušivé nejen z hlediska estetického, ale i kvůli ochraně přírody a kvalitě nočního spánku. Obtěžující jsou zejména pro vizuálně citlivé lidi s poruchami typu epilepsie.

„Obrazovky mají zpravidla vysoký jas a zároveň často přeblikávají jako stroboskop. Jde o velký kontrast mezi velkou svítivostí a úplnou tmou. Často vadí i obsluhujícím v prodejnách,“ komentuje světelný expert Hynek Medřický a do dává: „Místo toho, aby se lidé dívali dovnitř obchodu nebo na nabídku sortimentu, provozovatelé výlohu využívají jako displej.“

Souvislosti Co je... Cirkadiánní rytmus je biologický cyklus lidského organismu s periodou přibližně 24 hodin. Jde o jeden z biorytmů, který řídí procesy v těle v závislosti na čase a střídání světla a tmy. Zahrnuje pravidelné změny fyziologických funkcí, jako je tělesná teplota, sekrece hormonů, krevní tlak nebo činnost střev.

je biologický cyklus lidského organismu s periodou přibližně 24 hodin. Jde o jeden z biorytmů, který řídí procesy v těle v závislosti na čase a střídání světla a tmy. Zahrnuje pravidelné změny fyziologických funkcí, jako je tělesná teplota, sekrece hormonů, krevní tlak nebo činnost střev. Melatonin je hormon epifýzy, malé žlázy umístěné v mozku. Hraje klíčovou roli v regulaci spánku a bdění. Jeho hladina v těle podléhá cirkadiánnímu rytmu, mění se v závislosti na množství světla.

je hormon epifýzy, malé žlázy umístěné v mozku. Hraje klíčovou roli v regulaci spánku a bdění. Jeho hladina v těle podléhá cirkadiánnímu rytmu, mění se v závislosti na množství světla. Stroboskop je zařízení, které vydává ostré světelné impulzy v přesně daných intervalech. Jeho účelem je vytvářet dojem, že pohyb předmětů je trhaný nebo zpomalený.

Problematiku se snažili zviditelnit v druhé polovině prosince také aktivisté, kteří jeden z displejů v centru města zakryli ilustrací malířky Toybox. Ta znázorňovala scénu z filmu Mechanický pomeranč, kde je postava podrobena krutému experimentu. Situace symbolizovala denní realitu těch, kteří jsou vystaveni intenzivnímu vizuálnímu obsahu. „Myslím, že jako obyvatelé centra máme právo nebýt na každém kroku rušeni nějakým obsahem,“ řekla ke své prosincové instalaci Toybox.

Jeden zákon

„Každý reklamní prvek, který někde vidíte, je řešen různými zákony. Třeba billboardy řeší zákon o pozemních komunikacích. Je to jen malý odstavec, který úředníky, co řeší silnice, moc nezajímá a neberou ho za svůj,“ je přesvědčená zastupitelka Kristýna Drápalová (Praha sobě). Uvítala by nový zákon, který by řešil regulaci reklam jako celek.

Podle Medřického není nutné obrazovky z výloh úplně odstranit, ale snížit jejich jas.

„Lidé žijící v blízkosti takového displeje mohou mít narušený cirkadianní rytmus a hladinu melatoninu (viz box – pozn. red.). Nebezpečné to je ale také pro volně žijící ptáky a hmyz, kteří jsou tím světlem lákáni,“ vysvětluje Medřický.

Inspiraci pro řešení bychom mohli hledat také v zahraničí. Například ve Francii zhasínají světelnou reklamu hodinu po uzavření obchodů.

„Letos mě třeba v dolní části Václavského náměstí zaujalo vánoční osvětlení jednoho z obchodních domů. Je neagresivní, přesto přitahující pozornost. To, co mnohým obchodníkům chybí, je vkus a respekt ke svému okolí a sousedům,“ uzavírá ekonom a jeden z organizátorů akce STOP agresivní reklamě Zdeněk Jahn.